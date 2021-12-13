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Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 11 4G получит Snapdragon 680 и будет стоить от $199
Презентация состоится в 2022 году.
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Китайская компания Xiaomi недавно представила у себя на родине смартфон Redmi Note 11 4G. Он стал почти точной копией глобального Redmi 10. Тем не менее производитель готовится анонсировать международную версию Redmi Note 11 4G. Она будет отличаться и от китайского Redmi Note 11 4G, и от Redmi 10.

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Главной фишкой смартфон станет однокристальная система Snapdragon 680. Она будет дополняться 4-6 ГБ оперативной памяти. В то же время вместимость встроенного флеш-накопителя в будущей новинки составит 64 ГБ или 128 ГБ. О поддержке технологии расширения ОЗУ пока что не сообщается, но у Redmi 10 она предусмотрена.

Заметим, что Xiaomi Redmi Note 11 4G для китайского рынка, он же российский Redmi 10, оборудован новой однокристальной системой Helio G88. Она выполнена по нормам технологии 12 нм и не поддерживает сотовых сетей пятого поколения.

Смартфон несёт на борту тройную основную камеру разрешением 50 МП + 8 МП + 2 МП. У Xiaomi Redmi 10 для международного рынка есть ещё 2-мегапиксельный датчик изображения для анализа глубины резкости и размытия заднего фона. Во фронтальной камере установлен 8-мегапиксельный датчик изображения.

Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой проводным путём. Также модель может похвастаться 6,5-дюймовым дисплеем на базе жидкокристаллической панели формата FHD+ с поддержкой повышенной частоты изображения (90 Гц).

Xiaomi Redmi Note 11 4G имеет стереофонические динамики и разъём для подключения проводных наушников. На нижний торец вынесен порт USB-C. Под капотом есть адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц.

Китайская версия смартфона осталась без NFC. Но поддержка технологии Near Field Communication есть в Redmi 10 и будет в глобальном варианте Redmi Note 11 4G. Также отметим защиту от брызг, инфракрасный излучатель, боковой сканер отпечатков пальцев и прошивку MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.

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Дата анонса героя заметки пока что не уточняется, но в этом году презентации ждать не стоит. В продажу глобальная версия Xiaomi Redmi Note 11 4G поступит по цене от 199 долларов. Это на 20 долларов дешевле, чем Redmi 10 стоит в официальном магазине на AliExpress с прошивкой MIUI 12.5 Global ROM. В Европе за смартфон просят 180 евро. Наконец, китайский вариант Redmi Note 11 4G можно приобрести минимум за 155 долларов.

#xiaomi
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