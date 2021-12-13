Анонсированы TCL 20B и 20 Pro 5G.

Китайская компания TCL анонсировала в России сразу два смартфона 20-й серии. Новинки называются TCL 20 Pro 5G и TCL 20B. Обе новинки поддерживают технологию оптимизации изображения NXTVISION и поступят продажу на российском рынке с наушниками в подарок. Стоимость стартует с отметки 13 990 рублей.

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Начнём с более продвинутой модели, которая называется TCL 20 Pro 5G, как можно догадаться. Это первый смартфон в истории китайской компании, который может похвастаться Quadro-камерой с системой оптической стабилизации изображения. Разрешение главного модуля составляет 48 МП. Параметры остальных трёх компонентов не уточняются, но известно, что один из них имеет ультра-широкоугольную оптику.

Смартфон оборудован 6,67-дюймовой панелью на органических светодиодах формата Full HD+. Экран имеет скруглённые угли, изогнутые грани и встроенный биометрический датчик. Фронтальная камера установлена вверху по центру.

Кремниевым центром TCL 20 Pro 5G стала однокристальная 8-нанометровая система Snapdragon 750G, которая дополняется 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составила 256 ГБ, а подсистема питания представлена встроенной аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч.

Вторая новинка, TCL 20B, представляет бюджетный класс. Она получила 6,52-дюймовую жидкокристаллическую панель, выполненную по технологии IPS. Сердцем смартфона выступила старая 12-нанометровая однокристальная система Helio P22. Основная камера новинки включает два оптических модуля, но известно разрешение только главного – 50 МП. В основу положен сенсор компании Samsung.

Модель получила аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. По словам производителя, за 34 минуты АКБ заряжается до 50% с нуля. Также отметим слот для карты памяти, накопитель вместимостью 64 ГБ, тыльный сканер отпечатков пальцев и систему двойной фазовой автоматической фокусировки.

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TCL 20B оценили в 13 990 рублей. Модель уже поступила в продажу с беспроводными наушниками TCL MoveAudio S150 в подарок. Доступен смартфон в фиолетовом и сером цветовых решениях. Рекомендованная производителем стоимость TCL 20 Pro 5G составила 39 990 рублей. Втора новинка начнёт продаваться завтра, 14 декабря 2021 года, в магазине «Ситилинк». Доступные пользователям цвета: серый и синий. В подарок дают наушники TCL MoveAudio S600.