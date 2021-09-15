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Вместе со смартфонами iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max калифорнийский гигант Apple представил два планшетных компьютера. Более доступная модель называется iPad 9. Компанию ей составил iPad mini 6.

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Apple называют новую версию mini самым масштабным апгрейдом за всё время существования линейки. Производитель уменьшил рамки и отказался от клавиши Home. Встроенный в неё сканер Touch ID перебрался на верхний торец корпуса. Теперь сканер отпечатков пальцев совмещён с кнопкой питания.

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Габаритные размеры корпуса не изменились в сравнении с предшественником, но за счёт уменьшения ширины экранных рамок удалось увеличить диагональ дисплея с 7,9 дюйма до 8,3 дюйма. Матрица Liquid Retina имеет разрешение 1488 x 2266 точек и соотношение сторон 3 к 2. iPad mini 6 поддерживает стилус исключительно второго поколения и имеет магнитное крепление для него.

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Работает планшетный компьютер под управлением операционной системы iPadOS 15. Аппаратная платформа строится вокруг нового 5-нанометрового процессора Apple A15 Bionic, который используется и в смартфонах. Поддержка сетей пятого поколения тоже предусмотрена.

iPad mini 6 получил две камеры на 12 Мп. Тыльная поддерживает съёмку видео в 4K UHD при 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS и 60 FPS. Передняя может похвастаться наличие ультра-широкоугольного объектива с углом захвата 122 градуса.

Пользователям доступны версии с 64 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Объём ОЗУ не уточняется. То же самое касается и ёмкость аккумуляторной батареи. Из прочего отметим стереодинамики, Wi-Fi 6, USB-C, GPS и алюминиевый корпус.

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В новом iPad 9 используется 10,2-дюймовая панель Retina с разрешением 1620 x 2160 точек и соотношением сторон 4 к 3. На лицевой стороне осталось два широких отступа. В нижнем установлена клавиша Home с датчиком Touch ID для сканирования отпечатка пальца.

Вторая новинка получила более скромную мобильную платформу Apple A13 Bionic, которая выполняется по нормам 7-нанометровой технологии и была выпущена в 2019 году. Модификации памяти такие же, как у версии mini – 64 ГБ и 256 ГБ. Объём ОЗУ и ёмкость АКБ будут раскрыты позже.

Планшет получил стереодинамики, Wi-Fi 5, Lightning, Bluetooth 4.2 и операционную систему iPadOS 15. При этом сохранился разъём для наушников. Разрешение основной камеры составляет 8 Мп, а фронтальной – 12 Мп. Отдельно отметим поддержку стилуса первого поколения.

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Оформить предварительный заказа на любую из новинок можно будет с 22 сентября 2021 года. iPad mini 6 в России будет продаваться по цене от 47 990 рублей. iPad 9 обойдётся минимум в 30 990 рублей. Старт продаж намечен на 24 сентября.