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Вместе с iPhone 13 Pro и Pro Max компания Apple представила ещё два флагманских смартфона, но более скромных. Они называются iPhone 13 и iPhone 13 mini. Разница между двумя новинками заключается лишь в габаритах экрана и стоимости.

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iPhone 13 оборудован 5-нанометровой системой-на-кристалле Apple A15 Bionic, которая поддерживает мобильные сети стандарта 5G. По предварительной информации, процессор дополняется 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составляет 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ. Версии с 64 ГБ ПЗУ теперь нет.

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Компания не раскрыла ёмкость встроенного аккумулятора. Но на сайте указано, что за полчаса можно зарядить АКБ на 50% с помощью 20-ваттного адаптера питания. Есть поддержка 15-ваттной зарядки MagSafe, USB Power Deliver 2.0. и подзарядки беспроводным путём мощностью 7,5 Вт по стандарту Qi.

iPhone 13 оборудован 6,1-дюймовой панель Super Retina XDR с поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Разрешение составляет 1170 x 2532 точки. Экран прикрыт защитным стеклом с вкраплениями керамики. В вырезе установлены компоненты системы 3D-распознавания лиц наряду с фронтальной 12-мегапиксельной камерой.

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В новинке установлена двойная основная камера. Модули расположены по диагонали, а не друг под другом, как в iPhone 12. Пользователи получают главный блок с апертурой f/1,6 и сверхширокоугольный с диафрагмой f/2,4. Угол захвата составляет 120 градусов. Есть оптическая стабилизация и 4K UHD при 60 к/с. И да, разрешение обоих оптических модулей составило по 12 Мп. LiDAR отсутствует.

iPhone 13 работает под управлением операционной системы iOS 15. В арсенал смартфона также вошли стереофонические динамики, Lightning, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC с поддержкой Apple Pay. Корпус может похвастаться защитой от воды класса IP68.



В iPhone 13 mini есть всё то же самое, но диагональ экрана уменьшили до 5,4 дюйма, как в iPhone 12 mini. Разрешение составило 1080 x 2340 точек, что соответствует формату FHD+.

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Оба смартфона будут продаваться официально в России. Стандартная модель поступит на рынок по цене от 79 990 рублей за модификацию со 128 ГБ встроенной памяти. Версию mini оценили в 69 990 рублей.