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Американская компания Apple представила свои главные смартфоны 2021 года. Речь идёт об iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Мы сосредоточимся на версии Pro Max, которая стала самым дорогим телефоном в истории бренда из Купертино, а в конце несколько слов скажем и о более скромной новинке.

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iPhone 13 Pro Max оснащается фирменной однокристальной системой Apple A15 Bionic. Новая SoC выполняется по 5-нанометровой технологии и включает в себя два «больших» ядра, четыре «маленьких», графику Apple GPU с четырьмя ядрами и 16-ядерный нейронный блок для задач искусственного интеллекта.

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Новинка получила панель Super Retina XDR, прикрытую стеклом Ceramic Shield. Дисплей характеризуется диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2778 x 1284 пикселя и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Максимальная яркость составляет 1200 нит.

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Разработчики заметно уменьшили размер «моноброви» Она не менялась начиная с iPhone X, в котором она и дебютировала в 2017 году. Вырез стал меньше, но в нём всё так же остаются датчики системы 3D-распознавания лиц Face ID. Разрешение фронтальной камеры составляет 12 Мп. Она имеет объектив с углом захвата 122 градуса.

Отдельно стоит отметить основную камеру. Она включает в себя три 12-мегапиксельных оптических модуля и сенсор LiDAR. В главном блоке установлен объектив с апертурой f/1,5. Производитель отмечает 100% Pixel Focus, оптическую стабилизацию изображения и поддержку 4K UHD при 60 FPS.

Ультра-широкоугольная камера обладает оптикой с апертурой f/1,8. В Apple заявляют, что в сравнении с предшественником существенно выросло качество съёмки при плохом освещении. Телеобъектив обеспечивает 3-кратный оптический зум.

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iPhone 13 Pro Max вместе с версией Pro стали первыми смартфонами компании Apple с 1 ТБ встроенной памяти. Но пользователям доступны варианты со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ хранилища. Ёмкость встроенного аккумулятора не уточняется. Об этом мы уже узнаем от тематических ресурсов чуть позже. То же самое касается и объёма оперативной памяти.

Естественно, компания Apple не стала возвращать разъём для наушников. Все основные интерфейсы на месте, включая Lightning, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Также отметим стереофонические динамики, операционную систему iOS 15, защиту от воды класса IP68, рамку из хирургической нержавеющей стали и габаритные размеры 160,8 x 78,1 x 7,4 мм при массе 226 граммов.

Обычная версия Pro имеет всё то же самое, но в более компактном корпусе. Размеры равны 146,7 x 71,5 x 7,4 мм. Вес – 187 граммов. Диагональ экрана уменьшилась до 6,1 дюйма, разрешение – до 25320 x 1170 точек, а плотность пикселей выросла с 458 ppi до 460 ppi.

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В России стоимость iPhone 13 Pro стартует с 99 990 рублей. Вариант Pro Max обойдётся минимум 109 990 рублей. Топовая комплектация оценена в 159 990 рублей.