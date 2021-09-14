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Компания Xiaomi недавно анонсировала смартфон Redmi 10 в качества самого дешёвого в мире решения с 50-мегапиксельной камерой. Формально сейчас такой моделью является Redmi 10 Prime. Это индийский вариант Redmi 10, который стоит чуть дешевле глобальной версии. А уже совсем скоро смартфон дебютирует в Европе.

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В нашем регионе появится полноценный Redmi 10 с поддержкой технологии Near Field Communication. Естественно, он станет самым дешёвым смартфоном с 50-мегапиксельной основной камерой в Европе, ведь пока официально в Старом Свете продаются только дорогие модели с датчиком на 50 Мп.

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Новинка Xiaomi оснащается процессором Helio G88. Он выполняется по нормам 12-нанометровой технологии и не поддерживает сотовых сетей пятого поколения. Увы, в Европе будут продаваться только версии с 4 ГБ оперативной памяти.

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Базовый вариант получит 64 ГБ хранилища, а в топовом вместимость накопителя составит 128 ГБ. Это означает, что пользователи за счёт технологии Memory Fusion смогут увеличить объём оперативной памяти на 1 ГБ и 2 ГБ соответственно.

В основной камере Xiaomi Redmi 10 помимо сенсора на 50 Мп мы увидим 8-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль наряду с двумя 2-мегапиксельными датчиками изображения. Разрешение фронтальной селфи камеры в смартфоне составит 8 Мп.

Одной из сильных сторон модели является аккумулятор. Он имеет ёмкостью 5000 мА*ч, но вот заряда далеко не быстрая по современным меркам. Её мощность составляет 18 Вт. В комплект поставки войдёт адаптер питания соответствующей мощности.

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Redmi 10 также может похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления изображения. Жидкокристаллическая панель имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение FHD+. Биометрический датчик для сканирования отпечатка пальцев обосновался на боковой грани. Частота обновления составила 90 Гц.

Уже завтра, 15 сентября, в 15:00 МСК компания Xiaomi проведёт большую презентацию, в рамках которой представит смартфоны Xiaomi 11T, 11T Pro и 11 Lite 5G NE, планшет Xiaomi Pad 5 и европейскую версию спортивного браслета Mi Smart Band 6 NFC. Ждать Redmi 10 на этой презентации, увы, не стоит. Ожидается, что для анонса смартфона в Европе компания не будет затевать отдельного мероприятия, а просто обойдётся небольшим пресс-релизом на официальном сайте.

Xiaomi Redmi 10 в модификации с 64 ГБ встроенной памяти будет стоить 180 евро. За версию с накопителем удвоенной вместимости всем желающим купить смартфон придётся доплатить ещё 20 евро. Напомним, глобальный вариант, который доступен на AliExpress, компания оценила в 179 долларов и 199 долларов соответственно. При этом была ещё версия 6/128 ГБ за 219 долларов.