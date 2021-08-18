Xiaomi Redmi 10 – самый дешёвый в мире смартфон с 50-Мп камерой по цене от $179
Как и было запланировано, Xiaomi Redmi 10 стал самым доступным в мире смартфоном с 50-мегапиксельной основной камерой. Новинка с дизайном в стиле Redmi Note 10 Pro 5G в базовой модификации стоить чуть дороже, чем представленный сегодня Samsung Galaxy A03s, но превосходит его по всем параметрам.
реклама
Начнём с камеры, которая является самой главной фишкой Redmi 10. Помимо 50-мегапиксельного датчика изображения в её состав вошла пара сенсоров на 2 Мп для макросъёмки и портретного режима, а также 8-мегапиксельный модуль с ультра-широкоугольной оптикой. Угол захвата изображения – 120 градусов. Камера не имеет оптической стабилизации и не может снимать видео в формате 4K ULTRA HD даже с частотой кадров 30 к/сек.
Смартфон заключён в пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass третьего поколения на лицевой стороне. Габаритные размеры составили 161,95 x 75,53 x 8,92 мм при массе 181 грамм. Матрица выполнена по технологии IPS, имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение FHD+. Частота обновления составляет 90 Гц. Производитель отмечает режим Reading Mode 3.0 и небольшое отверстие для 8-мегапиксельной фронтальной камеры с поддержкой технологии распознавания лиц.
В основу Xiaomi Redmi 10 положен новый 12-нанометровый мобильный процессор Helio G88. Однокристальная система с графикой Mali-G52 имеет два ядра Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и ещё шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Чип работает в тандеме с 4-6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища в новинке составила 64-128 ГБ. Версии 3/32 ГБ не предусмотрено.
реклама
Подсистема питания представлена встроенной аккумуляторной батареей на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой 18 Вт. При этом в комплект поставки входит 22,5-ваттный адаптер питания. Есть и обратная проводная подзарядка. Мощность составляет 9 Вт. Из прочего отметим боковой сканер отпечатка пальца, порт USB-C, выход для проводных наушников, стереофонические динамики, независимый слот для карты microSD, а также адаптеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Поддержка NFC на официальном сайте не упоминается. Напомним, в Redmi 9 чип NFC присутствовал.
Глобальная версия Xiaomi Redmi 10 поступит в продажу на AliExpress 20 августа 2021 года. Стоимость модификаций 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ составила 179 долларов, 199 долларов и 219 долларов соответственно. Цены для каждой страны будут объявлены отдельно. Покупателям доступны серая, голубая и белая расцветки. Новинка будет работать из коробки под управлением прошивки MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила