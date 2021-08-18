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Как и было запланировано, Xiaomi Redmi 10 стал самым доступным в мире смартфоном с 50-мегапиксельной основной камерой. Новинка с дизайном в стиле Redmi Note 10 Pro 5G в базовой модификации стоить чуть дороже, чем представленный сегодня Samsung Galaxy A03s, но превосходит его по всем параметрам.

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Начнём с камеры, которая является самой главной фишкой Redmi 10. Помимо 50-мегапиксельного датчика изображения в её состав вошла пара сенсоров на 2 Мп для макросъёмки и портретного режима, а также 8-мегапиксельный модуль с ультра-широкоугольной оптикой. Угол захвата изображения – 120 градусов. Камера не имеет оптической стабилизации и не может снимать видео в формате 4K ULTRA HD даже с частотой кадров 30 к/сек.

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Смартфон заключён в пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass третьего поколения на лицевой стороне. Габаритные размеры составили 161,95 x 75,53 x 8,92 мм при массе 181 грамм. Матрица выполнена по технологии IPS, имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение FHD+. Частота обновления составляет 90 Гц. Производитель отмечает режим Reading Mode 3.0 и небольшое отверстие для 8-мегапиксельной фронтальной камеры с поддержкой технологии распознавания лиц.

В основу Xiaomi Redmi 10 положен новый 12-нанометровый мобильный процессор Helio G88. Однокристальная система с графикой Mali-G52 имеет два ядра Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и ещё шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Чип работает в тандеме с 4-6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища в новинке составила 64-128 ГБ. Версии 3/32 ГБ не предусмотрено.

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Подсистема питания представлена встроенной аккумуляторной батареей на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой 18 Вт. При этом в комплект поставки входит 22,5-ваттный адаптер питания. Есть и обратная проводная подзарядка. Мощность составляет 9 Вт. Из прочего отметим боковой сканер отпечатка пальца, порт USB-C, выход для проводных наушников, стереофонические динамики, независимый слот для карты microSD, а также адаптеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Поддержка NFC на официальном сайте не упоминается. Напомним, в Redmi 9 чип NFC присутствовал.

Глобальная версия Xiaomi Redmi 10 поступит в продажу на AliExpress 20 августа 2021 года. Стоимость модификаций 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ составила 179 долларов, 199 долларов и 219 долларов соответственно. Цены для каждой страны будут объявлены отдельно. Покупателям доступны серая, голубая и белая расцветки. Новинка будет работать из коробки под управлением прошивки MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.