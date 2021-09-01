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Американская компания Apple в конце прошлого месяца опубликовала финансовый отчёт. Он затронули период с 28 апреля по 26 июня 2021 года, что в системе координат Apple является третьим финансовым кварталом года. После того, как производитель отчитался о своих успехах за три месяца, практически сразу его акции начали расти. В начале недели он подскочили более чем на 3%, а рыночная капитализация впервые превысила 2,5 трлн долларов.

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Apple первой среди всех американских компаний пересекла рубеж 2 трлн долларов. Случилось это впервые ещё в прошлом году. В начале этого года рыночная капитализация производителя из Калифорнии выросла до 2,4 трлн долларов.

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В начале нынешней недели стоимость акций компании из Купертино выросла на 3,04%. На закрытии рынка цена составляла 153 доллара 12 центов за штуку. Это самый высокий показатель, если делать поправку на дробление акций. При этом в течение торгов в тот же день стоимость вырастала до 153,49 долларов за штуку.

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В связи с подорожанием ценных бумаг рыночная капитализация американского технологического гиганта перевалила за 2,5 трлн долларов, составив сразу 2,531 трлн долларов. Заметим, что капитализацией свыше 2 трлн долларов среди американских предприятий может похвастаться только Microsoft (2,281 трлн долларов). Недалеко от этой отметки ушёл гигант Alphabet (1,934 млн долларов). Рыночная стоимость Amazon и Facebook составляет 1,733 трлн долларов и 1,073 трлн долларов соответственно.

В так называемый «клуб триллионщиков» из всех американских компаний входит только эта пятёрка. Заметим, что все они вместе стоят лишь на 2,5 трлн долларов больше, чем одна национальная нефтяная компания из Саудовской Аравии. Речь о Saudi Aramco с рыночной капитализацией 7,05 трлн долларов.

И в завершение скажем несколько слов об упомянутом в начале материала финансовом отчёте Apple по итогам третьего финансового квартала этого года. Американская компания смогла увеличить доход от реализации сразу более чем на третье (36%) по сравнению с идентичным периодом прошлого года. Так, выручка Apple выросла до 81,4 млрд долларов.

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Чистая прибыль увеличилась в процентном соотношении ещё сильнее – на 93% по сравнению с базисным периодом. Так, прибыль Apple составила в отчётном периоде 21,74 млрд долларов либо 1 доллар 30 центов в расчёте на одну акцию.