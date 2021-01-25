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Американская компания Apple продолжает дорожать на фоне слухов о прекрасных продажах смартфонов семейства iPhone 12. Напомним, что в прошлом году гигант из Купертино анонсировал модели iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

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В первый месяц продаж они продавались лучше предшественников. В начале нынешнего года спрос на новые смартфоны не снижается. В связи с этим американский производитель скорректировал прогноз по продажам моделей в 2021 году. Если изначально планировалось, что за год Apple реализует 203 млн смартфонов, то теперь она намерена продать 215 млн девайсов.

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Тем временем аналитическая компания Wedbush повысила ориентировочную стоимость акций Apple со 165 долларов до 175 долларов за штуку. Из-за этого сегодня, 25 января 2021 года, ценные бумаги торговались за 145,09 доллара на пике. В связи с этим рыночная капитализация Apple выросла до 2,42 трлн долларов.

В середине дня стоимость акций упала до 137,73 доллара, после чего вновь перешла к росту. На момент написания материала цена одной акции компании составляет 142,96 доллара, а капитализация Apple – 2,4 трлн долларов. Заметим, что ещё полгода назад рыночная капитализация калифорнийского гиганта находилась на уровне 2 трлн долларов. 4 августа 2018 года Apple стала первой компанией из США с капитализацией 1 трлн долларов.