Капитализация Apple выросла до 2,4 трлн долларов
Американская компания Apple продолжает дорожать на фоне слухов о прекрасных продажах смартфонов семейства iPhone 12. Напомним, что в прошлом году гигант из Купертино анонсировал модели iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
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В первый месяц продаж они продавались лучше предшественников. В начале нынешнего года спрос на новые смартфоны не снижается. В связи с этим американский производитель скорректировал прогноз по продажам моделей в 2021 году. Если изначально планировалось, что за год Apple реализует 203 млн смартфонов, то теперь она намерена продать 215 млн девайсов.
Тем временем аналитическая компания Wedbush повысила ориентировочную стоимость акций Apple со 165 долларов до 175 долларов за штуку. Из-за этого сегодня, 25 января 2021 года, ценные бумаги торговались за 145,09 доллара на пике. В связи с этим рыночная капитализация Apple выросла до 2,42 трлн долларов.
В середине дня стоимость акций упала до 137,73 доллара, после чего вновь перешла к росту. На момент написания материала цена одной акции компании составляет 142,96 доллара, а капитализация Apple – 2,4 трлн долларов. Заметим, что ещё полгода назад рыночная капитализация калифорнийского гиганта находилась на уровне 2 трлн долларов. 4 августа 2018 года Apple стала первой компанией из США с капитализацией 1 трлн долларов.
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