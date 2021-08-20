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Компания Xiaomi полторы недели назад представила ряд новинок, в число которых вошли первые за три года планшетные компьютеры Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, а также смартфон MIX 4. Слухи о том, что только более скромный планшет появится в Европе, быстро подтвердились. А вот информация о том, что Xiaomi MIX 4 станет эксклюзивом китайского рынка, была опровергнута.

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Обе новинки европейские пользователи смогут купить официально. Как всегда, сначала гаджеты появятся в Германии, Испании, Италии, Франции и в Соединённом Королевстве, после чего компания начнёт проводить локальные презентации в других странах. Российская Федерация в их число тоже должна войти. Предыдущие Mi MIX продавались на российском рынке, хотя покупали их без особого энтузиазма.

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Напомним, Xiaomi MIX 4 является первым смартфоном компании, который может похвастаться встроенной в дисплей камерой для селфи. Это также дебютная модель в мире процессоре Snapdragon 888+. Из прочего отметим ёмкий аккумулятор, 120-ваттную зарядку по проводу, стереодинамики и 64-мегапиксельную основную камеру.

Xiaomi Mi Pad 5 получил процессор Snapdragon 860. Планшет не доступен в модификации с модемом 4G. Модель оборудована дисплеем IPS разрешением 2560 x 1600 точек, аккумулятором на 8720 мА*ч с 33-ваттной зарядкой и 13-мегапиксельной основной камерой.

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Презентация Xiaomi MIX 4 и Mi Pad 5 в Европе ожидается в конце третьего квартала 2021 года. Вместе с ними китайская компания представит глобальные версии программного обеспечения MIUI 12.5 Enhanced Edition и MIUI for Pad. Возможно, премьера состоится в рамках одного мероприятия с Xiaomi Mi 11T / 11T Pro, которое запланировано на 23 сентября 2021 года.

Стоимость Xiaomi MIX 4 составит примерно 1 000-1 300 евро в зависимости от комплектации. Напомним, сейчас самым дорогим смартфоном компании в Европе является Xiaomi Mi 11 Ultra. Его оценили в 1 399 евро, но до старта продаж цен скорректировали, и в итоге флагман оказался на 200 евро дешевле. Что касается Xiaomi Mi Pad 5, ему приписывают ценник 349-399 евро.