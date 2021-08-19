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Сегодня мы писали о смартфоне Xiaomi Mi 12T, отметив, что слухи о нём появились, хотя компания ещё не представила даже Mi 11T. Практически сразу же после этого стала известна дата презентации Xiaomi Mi 11T. Её со ссылкой на своих неназванных информаторов раскрыло индийское издание Gizmochina.

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Xiaomi Mi 11T заменит на рынке модель Xiaomi Mi 10T, которая является самым дешёвым в мире смартфоном на базе 7-нанометрового мобильного процессора (точнее, китайская версия Redmi K30S). Грядущая новинка будет оснащаться однокристальной системой Dimensity 1200, которая выполняется по нормам 6-нанометровой технологии.

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Смартфон нового поколения оснастят тройной основной камерой. Разрешение главного модуля не изменится в сравнении с Mi 10T и составит 64 Мп. В основу ляжет датчик изображения производства компании OmniVision. В ультра-широкоугольном модуле будет использоваться 8-мегапиксельный сенсор Sony IMX355.

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Шагом вперёд в сравнении со смартфоном 2020 года выпуска станет использование телеобъектива вместо модуля для макросъёмки. Разрешение пока что не уточняется, а вот кратность зума составит 3x без потери качества. Камера останется без оптической стабилизации изображения.

Что касается экрана Xiaomi Mi 11T, на его счёт у пользователей есть разные мнения. Всё дело в том, что смартфон получит 120-герцевую панель на органических светодиодах, тогда как в Xiaomi Mi 10T использовалась жидкокристаллическая матрица с частотой обновления изображения 144 Гц. С одной стороны, мы получаем минус в виде более низкой частоты обновления. С другой стороны, панель OLED – шаг вперёд в сравнении с IPS. Хотя многие были бы не против получить и в новом поколении экран LCD.

Грядущая новинка появится на рынке с программным обеспечением MIUI 12.5 на базе операционной системы Android. Версия ОС пока что не уточняется. Анонс Xiaomi Mi 11T состоится 23 сентября 2021 года. Возможно, смартфон поступит в продажу сразу с предустановленной ОС Android 12. Шансы на это есть, но, откровенно говоря, не самые большие.

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Увидим ли мы в новом поколении версию Pro, пока неизвестно. По слухам, компания Xiaomi не станет изменять себе, и в сентябре будет представлен более продвинутый вариант вместе со стандартным изданием. Напомним, Xiaomi Mi 9T и Mi 10T тоже обзавелись старшими братьями с более интересными техническими характеристиками.