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На сентябрь китайская компания Xiaomi запланировала премьеру сразу двух интересных смартфонов флагманского уровня. Они называются Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro. Будущие новинки постараются стать такими же популярными, как четыре модели двух предыдущих поколений. Речь о Xiaomi Mi 9T, Mi 10T и их Pro-версиях.

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Об обычном Xiaomi Mi 11T мы уже писали. Он получит Dimensity 1200, тройную камеру и дисплей AMOLED с повышенной частотой обновления изображения. Теперь же на просторах всемирной паутины появились технические характеристики старшей версии.

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В Xiaomi Mi 11T Pro мы увидим флагманскую 5-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 888+. Сейчас смартфоны на этой SoC стоят от 770 долларов. У грядущей новинки есть шанс стать самым дешёвым телефоном с топовым чипом Qualcomm.

Snapdragon 888+ не является самым быстрый процессором американского производителя, ведь есть Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц. Но вместе с тем 2,995 МГц – рекордная частота для Prime-ядра Cortex-X1. Правда, даже 2,84 ГГц в обычном Snapdragon 888 оказалось много, что заставило некоторых производителей занижать частоты. Так сделала компания OnePlus, дабы её флагманы не перегревались. А вот Meizu и вовсе может перевыпустить 18-серию с чипом Snapdragon 870.

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Возвращаясь к Xiaomi Mi 11T Pro, отметим, что смартфону обещают 16-мегапиксельную фронталку и тройную основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Судить пока рано, но на бумаге это может быть шагом назад в сравнении с Xiaomi Mi 10T Pro, который получил модули на 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп вместе с оптической стабилизацией и поддержкой 8K UHD.

А вот где грядущая новинка шагнёт вперёд, так это в скорости подзарядки. Как и модель пока ещё текущего поколения, следующий флагман серии будет оснащаться аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Но мощность быстрой зарядки вырастет почти в четыре раза и составит 120 Вт вместо 33 Вт.

Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro будут представлены 23 сентября 2021 года. Обе модели будут оснащаться дисплеем на органических светодиодах разрешением 1080 точек по узкой стороне и частотой обновления 120 Гц. Для сравнения, в смартфонах 10-й серии установлена панель IPS LCD с поддержкой 144 Гц.

Несмотря на то, что к моменту премьеры будущих новинок компания Google может выпустить финальную версию операционной системы Android 12, флагманы Xiaomi получат из коробки Android 11. Она будет дополнена программным обеспечением MIUI 12.5.