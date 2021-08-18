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Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов ещё одной модель серии Galaxy A. После премьеры Galaxy A52s стоимостью 409 фунтов стерлингов компания представила более доступную новинку. Она называется Samsung Galaxy A03s.

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Это представитель среднебюджетного класса, который оснащается старой однокристальной системой Helio P35 производства компании MediaTek. 12-нанометровый мобильный процессор дебютировал в малоизвестном смартфоне Xiaomi Mi Play в далёком 2018 году. Скоро ему исполняется три года.

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Samsung Galaxy A03s несёт на борту 3 ГБ оперативной памяти с накопителем на 32 ГБ в начальной модификации и 4 ГБ ОЗУ в паре с хранилищем вместимостью 64 ГБ в топовой комплектации. Вопросами автономности занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч, которая является основной фишкой новинки.

Смартфон получил жидкокристаллическую панель с маркетинговым названием Infinity-V. Матрица имеет разрешение HD+ при соотношении сторон 20 к 9 и диагональ 6,5 дюйма. В вырезе в форме капли установлена фронталка на базе 5-мегапиксельного датчика изображения.

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В основной камере Samsung Galaxy A03s используются три модуля. Два из них имеют разрешение 2 Мп. Они применяются для макросъёмки и размытия фона в портретном режиме. Третий компонент системы – главный блок на базе 13-мегапиксельного датчика изображения.

Новинка работает под управлением операционной системы Android 11 с программным обеспечением One UI 3.1, то есть минимум на два крупных апдейта (Android 12 и новая версия One UI) пользователи рассчитывать ещё могут. Из остального отметим сенсор для сканирования отпечатка пальца на правом торце, выход для наушников, USB-C, Bluetooth 5 и Wi-Fi без поддержки частоты 5 ГГц. Габаритные размеры корпуса составили 164,2 x 75,9 x 9,1 мм при массе 196 граммов.

Базовую версию смартфона южнокорейская компания оценила в 155 долларов. Купить Samsung Galaxy A03s с увеличенными объёмами памяти можно за 170 долларов. Новинка уже поступила в продажу. Она доступна пользователям в чёрной, синей и белой расцветках корпуса.