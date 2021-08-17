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Южнокорейская компания Samsung представила в Европе смартфон среднего класса. Новинка называется Samsung Galaxy A52s. Она является чуть улучшенной версией модели Galaxy A52 5G, которая была представлена ранее в этом году.

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Смартфон заключён в корпус с защитой от воды класса IP67. Габаритные размеры новинки составили 159,9 x 75,1 x 8,4 мм при массе 189 граммов. Лицевая сторона модели оформлена стеклом Gorilla Glass пятого поколения, но тыльная сторона сделана из пластика.

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Спереди в Samsung Galaxy A52s установлен дисплей Super AMOLED формата Full HD+. Панель Infinity-O имеет частоту обновления 120 Гц, а в отверстии располагается 32-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой технологии распознавания лиц. Также из параметров экрана отметим яркость 800 нит на максимальном уровне и плотность точек 407 пикселей на дюйм.

В смартфоне используется Quad-камера с оптической стабилизацией, которая может записывать видео в формате 4K ULTRA HD, но только с частотой кадров 30 к/сек. Разрешение главного модуля составляет 64 Мп. Ему в портретном режиме ассистирует сенсор на 5 Мп. Ещё одна матрица на 5 Мп используется для макросъёмки. В ультра-широкоугольной камере применяется 12-мегапиксельная матрица, а угол захвата изображения составляет 123 градуса.

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Аппаратная платформа Samsung Galaxy A52s построена вокруг 6-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 778G. Мобильный процессор имеет частоту до 2,2 ГГц, графику Adreno 619 и поддерживает сотовые сети пятого поколения. Чип трудится при поддержке 6-8 ГБ оперативной памяти. Всего модификаций предусмотрено три, а объём постоянного запоминающего устройства составляет 128 ГБ или 256 ГБ.

Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу. Мощность составляет 25 Вт. По словам производителя, с нуля до 50% аккумулятор в смартфоне заряжается за полчаса. Программной оболочкой выступает фирменная прошивка One UI 3.1. Она установлена поверх операционной системы Android 11. Из прочего отметим стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, разъём для подключения проводных наушников и поддержку Near Field Communication.

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Покупателям новинка будет доступна в четырёх цветовых решениях: Awesome Black, Awesome Mint, Awesome Violet и Awesome White. Купить Samsung Galaxy A52s можно будет в модификациях 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Пока что известна только цена новинки в Великобритании – 409 фунтов стерлингов за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Стоимость для других стран, включая Россию, будет объявлена позже.