Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирован Samsung Galaxy A52s на Snapdragon 778G с защитой IP67 и 64-Мп камерой

Цена пока известна только для Великобритании. 409 фунтов стерлингов за базовую версию.
[ ] для раздела Блоги
+
Дешевая RTX 3070 Ti в Ситилинке. Успей.
3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Южнокорейская компания Samsung представила в Европе смартфон среднего класса. Новинка называется Samsung Galaxy A52s. Она является чуть улучшенной версией модели Galaxy A52 5G, которая была представлена ранее в этом году.

реклама

Смартфон заключён в корпус с защитой от воды класса IP67. Габаритные размеры новинки составили 159,9 x 75,1 x 8,4 мм при массе 189 граммов. Лицевая сторона модели оформлена стеклом Gorilla Glass пятого поколения, но тыльная сторона сделана из пластика.

анонсы и реклама
Последние 3060 в Ситилинке, цены растут
Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж
MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть
Еще одна 3060 Ti по старой цене
3090 в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Спереди в Samsung Galaxy A52s установлен дисплей Super AMOLED формата Full HD+. Панель Infinity-O имеет частоту обновления 120 Гц, а в отверстии располагается 32-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой технологии распознавания лиц. Также из параметров экрана отметим яркость 800 нит на максимальном уровне и плотность точек 407 пикселей на дюйм.

В смартфоне используется Quad-камера с оптической стабилизацией, которая может записывать видео в формате 4K ULTRA HD, но только с частотой кадров 30 к/сек. Разрешение главного модуля составляет 64 Мп. Ему в портретном режиме ассистирует сенсор на 5 Мп. Ещё одна матрица на 5 Мп используется для макросъёмки. В ультра-широкоугольной камере применяется 12-мегапиксельная матрица, а угол захвата изображения составляет 123 градуса.

реклама

Аппаратная платформа Samsung Galaxy A52s построена вокруг 6-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 778G. Мобильный процессор имеет частоту до 2,2 ГГц, графику Adreno 619 и поддерживает сотовые сети пятого поколения. Чип трудится при поддержке 6-8 ГБ оперативной памяти. Всего модификаций предусмотрено три, а объём постоянного запоминающего устройства составляет 128 ГБ или 256 ГБ.

Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу. Мощность составляет 25 Вт. По словам производителя, с нуля до 50% аккумулятор в смартфоне заряжается за полчаса. Программной оболочкой выступает фирменная прошивка One UI 3.1. Она установлена поверх операционной системы Android 11. Из прочего отметим стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, разъём для подключения проводных наушников и поддержку Near Field Communication.

реклама

Покупателям новинка будет доступна в четырёх цветовых решениях: Awesome Black, Awesome Mint, Awesome Violet и Awesome White. Купить Samsung Galaxy A52s можно будет в модификациях 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Пока что известна только цена новинки в Великобритании – 409 фунтов стерлингов за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Стоимость для других стран, включая Россию, будет объявлена позже.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
5
Biomutant: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор TWS-наушников CGPods 5.0: вся правда о преимуществах и недостатках CaseGuru
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
11
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
17
Битва игровых компьютеров: Core i5-8400 & GeForce GTX 1080 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX Vega 64
9
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
7
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
7
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 46
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 28
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 34
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

После взлома защиты NVIDIA LHR из магазинов исчезают GeForce RTX 3060, а оставшиеся из них дорожают
95
Майнеры поднимают цены на видеокарты – GeForce GTX 1080 Ti на Авито подорожала на 25 000 рублей
83
Дополнительная распродажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам пройдёт в DNS в четверг
64
Российские цены на процессоры AMD вернулись к рекомендованным – Ryzen 7 5800X с выгодой в 4000 р
109
Вся линейка RTX 3000 приближается к рекомендованным ценам, а RX 6000 только дорожают
48
В новой прошивке MIUI 12.5 найдены многочисленные ошибки и баги, но решения со стороны Xiaomi нет
14
Изучаем реальный хейшрейт RTX 3070 Ti LHR после их взлома
23
Intel анонсировала новые видеокарты Alchemist: трассировка лучей и ультра-сглаживание
29
50 смартфонов Xiaomi получат виджеты в стиле iOS 14 вместе с MIUI 12.5
1
Хакер обнаружил уязвимость Steam, позволявшую бесконечно добавлять деньги на свой кошелёк
12
Билл Гейтс сделал крупную инвестицию в новую перспективную технологию аккумуляторов на основе сурьмы
6
Защищённый «танк» в мире смартфонов: DOOGEE V10 5G со скидкой до 60% уже на Aliexpress – 8500 мАч и подводная камера
5
Sapphire готовит видеокарту для майнинга Dual Radeon RX 570
14
AMD приступила к разработке GPU следующего поколения RX 7900XT и RX 7600XT, выходящих в 2022 году
82
Появились первые данные об энергопотреблении процессоров Intel Raptor Lake-S
21
Дженсен Хуанг продал акций NVIDIA на 160 миллионов долларов
17
Xiaomi Redmi 10 с 50-Мп камерой будет стоить от 159 евро
15
Первые бета-тестеры Diablo II: Resurrected жалуются на обилие мелких ошибок и недоработок
17
Модификация Cyberpunk 2077 от энтузиаста оказалась в разы больше патча от CD Projekt RED №1.3
7
Похоже, Хидео Кодзима намекнул на связь Abandoned с Silent Hill
5

Популярные статьи

Выбираем лучший по цене и производительности восьмиядерный процессор в августе 2021 года
89
3800 МГц в паре с Zen+ и отсутствие контроля качества — продолжение истории Corsair LPX
52
Обзор TWS-наушников CGPods 5.0: вся правда о преимуществах и недостатках CaseGuru
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
11
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
17
Biomutant: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
5
Летние скидки – Windows 10 Pro за $14 и -25% на программы Microsoft

Сейчас обсуждают

Фёдор Пирожков
22:00
Долбаный кликбейт. не 3050, а 3050 мобайл! она априори слабее будет ,чем десктопный вариант. И с какими картами её сравнивают? Тоже ноутбучными или десктопными? Статья как всегда ни о чём
Средняя RTX 3050 оказалась на 15% медленнее в играх, чем GTX 1660 Ti по тестам notebookcheck
omoikane
21:58
так зачем я еще на старте кучу 3070 перебрал и 6800 :D Чего мне ждать то? Следующего поколения разве что, ну может анонса от интел.
Разблокированная GeForce RTX 3080 Ti перегревается и потребляет 360 Вт
Вскукарек Интелбоев
21:58
Мода прям на говноремастеры. Игровая индустрия себя исчерпала
Детали ремастеров Crysis 2 и 3: улучшенное освещение и никаких нативных версий для новых консолей
Артур Поздняков
21:57
И не одного вопля, что у карты 128 бит шина...
Средняя RTX 3050 оказалась на 15% медленнее в играх, чем GTX 1660 Ti по тестам notebookcheck
Me4tatelI&gt;
21:56
что это в таблице 6нм это отдельный чип коммутатор что ли?
AMD приступила к разработке GPU следующего поколения RX 7900XT и RX 7600XT, выходящих в 2022 году
Lamerusha Lat
21:56
В полку ждунов прибыло. Сколько ж вас... :/
Разблокированная GeForce RTX 3080 Ti перегревается и потребляет 360 Вт
Эдуард
21:53
Жирно пишешь, троляка. А теперь иди гречки поешь
Разблокированная GeForce RTX 3080 Ti перегревается и потребляет 360 Вт
Andralexx
21:52
Pixel 4a - хорошие фотографии, легкий и тонкий. У меня только приятные впечатления. К лету 2022 серые Pixel 5a станут возить в РФ по приемлемой цене. Ждёмс.
Google Pixel 5a – Snapdragon 765G, металлический корпус и защита IP67 по цене $449
Sergei Svinobaklan
21:50
К БГ)))))
Microsoft будет платить пользователям за доносы на пиратский контент при помощи блокчейна Ethereum
omoikane
21:49
А что не так, смысла в 3070ти ноль, причем заметно дороже обычно 3070.
Разблокированная GeForce RTX 3080 Ti перегревается и потребляет 360 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем