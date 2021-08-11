Xiaomi выпустила в России телевизоры Mi TV P1 с разрешением FHD и 4K по цене от 20 990 рублей
Вчера, 10 августа, в Китае Xiaomi анонсировала три новых телевизоры. Сначала компания показала панели Mi TV 6 OLED за 770 долларов и 1 080 долларов в зависимости от диагонали, а потом презентовала флагманскую модель Mi TV Master Series за 2 620 долларов. Уже сегодня, 11 августа, компания представила три новинки в России. Но, увы, пока речь идёт о других телевизорах. Они представляют серию Xiaomi Mi TV P1.
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Все три модели могут похвастаться тонкими рамками, за счёт чего достигается высокое соотношение размера панели к размеру лицевой стороны. Пользователям доступны телевизоры диагональю 32 дюйма, 43 дюйма и 55 дюймов. Две бОльшие новинки оборудованы матрицами формата 4K ULTRA HD с разрешением 3840 x 2160 пикселей и поддержкой технологии Dolby Atmos.
Углы обзора по горизонтали и по вертикали в каждом из трёх телевизоров составляют 178 градусов. Поддержка HDR10+, которая даёт возможность генерировать широкий динамический диапазон, делая картинку на экране более яркой и реалистичной, есть только у 55-дюймовой модели.
Старшие версии обзавелись интегрированным микрофоном для управления с помощью голосовых команд. Все три новинки работают на базе операционной системы Android TV 10. Также стоит отметить интеллектуальную рекомендательную систему Patch Wall.
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Пока что в России продаётся только средняя модель. Xiaomi Mi TV P1 с диагональю 43 дюйма оборудован четырёхъядерным мобильным процессором MediaTek MT9611 с частотой до 1,5 ГГц и графикой Mali-G52 MP2. Однокристальная система работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти, в то время как накопитель позволяет хранить до 16 ГБ данных. Новинка получила Bluetooth 5.0, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, два USB Type-A (USB 2.0), один HDMI, выход для наушников, Ethernet и AV. Два динамика имеют мощность по 10 Вт.
Стоимость 43-дюймового телевизора составила 33 990 рублей. Пока что он доступен для предварительного заказа, а продажи начнутся 24 августа 2021 года. Позже на рынке России появятся 55-дюймовая и 32-дюймовая панели. Их цена будет составлять 47 990 рублей и 20 990 рублей соответственно.
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