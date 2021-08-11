Xiaomi анонсировала топовый телевизор Mi TV Master Series – 77 дюймов, 4K, OLED и 120 Гц за $2 620
Китайская компания Xiaomi вместе с относительно доступными телевизорами Mi TV 6 представила флагманскую модель Mi TV Master Series. Это дебютная панель производителя из поднебесной, которая может похвастаться поддержкой связи UWB.
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Технология UWB обеспечивает мгновенное подключение смартфона к телевизору для обмена данными. Пока что из всех телефонов компании поддержкой UWB обладает лишь вчерашняя новинка Xiaomi Mi MIX 4. Но в будущем технология появится и в других моделях производителя из Поднебесной. Но подключить смартфоны к новинке можно и другим способом – с помощью NFC.
Xiaomi Mi TV Master Series оснащается 77-дюймовым дисплеем с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Максимальная яркость составляет 1000 нит, а коэффициент контрастности – 1 500 000 к 1. Также производитель отмечает значение DeltaE <2 и 98,5-процентный охват цветового диапазона DCI-P3. И да, тут применяется панель на органических светодиодах с разрешением 3840 x 2160 точек, что соответствует формату 4K ULTRA HD.
По словам производителя, новинка идеально походит для использования вместе с игровыми консолями Sony и Microsoft нового поколения. Телевизор получил два разъёма HDMI 2.1 и может похвастаться технологией синхронизации частоты кадров NVIDIA G-Sync. Есть также Dolby Vision и MEMC.
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Акустическая система представлена динамиками Harman / Kardon. Количество не уточняется, но суммарная мощность составляет 70 Вт. А вот встроенная веб-камера, как у ряда конкурентов, здесь не предусмотрена. Работает модель на четырёхъядерной однокристальной системе на базе Cortex-A73. Мобильный процессор дополняется 8,5 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость внутреннего флеш-накопителя составила 64 ГБ.
Xiaomi Mi TV Master Series 77” поступит в продажу с предустановленной операционной системой MIUI for TV. Официальная рекомендованная производителем стоимость телевизора составила 2 620 долларов. Первое время новинка будет продаваться только в Китае.
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