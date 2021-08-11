Xiaomi выпустила недорогие 4K телевизоры Mi TV 6 – четыре динамика, OLED и HDR10+ по цене от $770
Китайская компания Xiaomi после премьеры флагманского смартфона Mi MIX 4 и планшетных компьютеров Mi Pad 5 представила два новых телевизора в рамках линейки Xiaomi Mi TV 6. Обе новинки построены на базе матрицы на органических светодиодах.
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В Xiaomi Mi TV 6 установлены панели OLED диагональю 55 дюймов и 65 дюймов. В обоих случаях используется дисплей формата 4K ULTRA HD с разрешением 3840 x 2160 пикселей. По словам производителя, панели соответствуют стандартам HDR10+ и HDR10. Также заявлены поддержка повышенной частоты обновления изображения 98,5-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и максимальная яркость 900 нит.
Компания отмечает тонкий корпус новинок. По официальным данным, в верхней части телевизоров толщина составляет лишь 4,6 мм. Рамки широкими назвать нельзя. Дисплей в каждой модели занимает 97% лицевой стороны.
На борту Xiaomi Mi TV 6 есть квартет стереофонических динамиков Harman / Kardon мощностью по 12,5 Вт. Сердцем телевизоров служит однокристальная платформа MediaTek 9638. Она дополняется 3 ГБ оперативной памяти, а для установки программного обеспечения пользователи получают накопитель объёмом 32 ГБ.
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Новинки оборудованы разъёмами HDMI 2.0 (x2) и USB Type-A (USB 3.0 x1). Из беспроводных интерфейсов присутствуют контроллеры Wi-Fi и Bluetooth. Также отметим поддержку голосовых команд и возможность управления с помощью голосового ассистента Xiao AI.
Xiaomi Mi TV 6 пока что доступны для предварительного заказа только на территории Поднебесной. Рекомендованная производителем стоимость 55-дюймовой модели составила 770 долларов. 65-дюймовую панель компания оценила в 1 080 долларов. Ожидается, что глобальная премьера телевизоров состоится осенью вместе с презентацией международной версией флагманского смартфона Xiaomi Mi MIX 4.
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