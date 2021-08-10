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Китайский технологический гигант Xiaomi представил свой главный флагманский смартфон второй половины 2021 года. Новинка называется Xiaomi Mi MIX 4. Она стала первой в мире моделью с 5-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 888+.

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Флагман нового поколения имеет корпус с защитой от воды по стандарту IP68. На лицевой стороне установлено стекло Gorilla Glass Victus (последнее поколение), а задник выполнен из керамики. Рамка в смартфоне сделана из алюминия. Габариты корпуса составили 162,6 x 75,4 x 8 мм при массе 225 граммов.

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Xiaomi Mi MIX 4 – первая модель компании со встроенной в дисплей камерой. В области фронтального модуля плотность точек составляет 400 пикселей на дюйм. Сам дисплей в смартфоне построен на базе матрицы OLED с частотой обновления 120 Гц. Она характеризуется размером 6,67 дюйма по диагонали и разрешением FHD+. В экран вместе с камерой интегрирован сканер отпечатков пальцев.

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Теперь перейдём к аппаратной платформе. Во флагмане установлена 5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888+ с пиковой частотой 2,995 МГц. Мобильный процессор дополняется 8-12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. В смартфоне используется хранилище стандарта UFS 3.1. В топовой модификации смартфон комплектуется накопителем объёмом 512 ГБ. Слот для microSD отсутствует.

По камерам у Xiaomi Mi MIX 4 всё хорошо. Разрешение главного модуля составляет 108 Мп. Он построен на базе сенсора Samsung оптического формата 1/1,33” с 0,8 мкм пикселями. Объектив имеет светосилу f/1,9 и оптическую стабилизацию изображения. Записывать видео можно в 4K UHD при 60 FPS и в 8K UHD при 24/30 FPS.

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Помимо этого блока на тыльной стороне есть ещё пара модулей – ультра-широкоугольный и телефото. Разрешение первого составляет 13 Мп, а второго – 8 Мп. В телеобъективе используется перископная оптика. Эквивалентное фокусное расстояние составляет 120 мм, а кратность оптического зума – 5x. Оптическая стабилизация изображения на месте.

Xiaomi Mi MIX 4 работает от аккумулятора ёмкостью 4500 мА*ч. Батарея получила поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт по проводу. Также заявлена подзарядка беспроводным путём на 50 Мп, как у Xiaomi Mi 11. Прочие технические характеристики новинки включают NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, стереофонические динамики и операционную систему Android 11 с программным обеспечение MIUI 12.5.

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Xiaomi Mi MIX 4 поступит на рынок 16 августа 2021 года в чёрной, белой и серой цветовых версиях. Покупателям будет предложено четыре комплектации. Базовый вариант и 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдётся в 770 долларов. Топовую версию с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ оценили в 970 долларов. Также есть модификации 8/256 ГБ и 8/128 ГБ. Их стоимость составила 815 долларов и 895 долларов соответственно.