Представлен Xiaomi Mi Pad 5 Pro – Snapdragon 870, 11” экран IPS 120 Гц и 8600 мА*ч по цене от $385
После смартфона флагманского уровня Mi MIX 4 китайская компания Xiaomi анонсировала свой первый за три года планшетный компьютер. Новинка называется Xiaomi Mi Pad 5 Pro. Она выйдет на международный рынок, но пока доступна только в Китае.
реклама
Планшет оснащается 7-нанометровым процессором Snapdragon 870, который поддерживает сотовые сети пятого поколения. Версия 5G доступна только в модификации с 256 ГБ встроенной памяти. Вариант Wi-Fi Only предлагается как с 256 ГБ, так и со 128 ГБ хранилища. Вне зависимости от комплектации объём оперативной памяти в новинке составляет 6 ГБ.
Xiaomi Mi Pad 5 Pro получил большой дисплей размером 11 дюймов по диагонали. Панель имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей. В основу положена жидкокристаллическая матрица с частотой обновления 120 Гц и соответствием стандарту HDR10. Фронтальную камеру можно использовать для фото / видео и разблокировки устройства. Основная камера имеет разрешение 50 Мп + 5 Мп в 5G-версии и 13 Мп + 5 Мп в варианте без сотового модема.
реклама
За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 8600 мА*ч. Она получила поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Также стоит отметить фирменное программное обеспечение MIUI for Pad, восемь стереофонических динамиков с поддержкой Dolby Atmos, стилус и возможность подключения клавиатуры (с чехлом).
Версии 6/128 ГБ и 6/256 ГБ без сотового модема компания оценила в 385 долларов и 430 долларов соответственно. Официальная рекомендованная стоимость Xiaomi Mi Pad 5 Pro в модификации 6/256 ГБ с поддержкой сотовых сетей пятого поколения составила 540 долларов.
Вместе с версией Pro китайская компания представила стандартное издание. Xiaomi Mi Pad 5 кое-что позаимствовал у старшего брата. В частности, дисплей и программное обеспечение MIUI for Pad. Работает вторая новинка на базе мобильного процессора Snapdragon 860 с теми же объёмами оперативной и встроенной памяти. Но версии с поддержкой сотовых сетей не предусмотрено.
реклама
В основной камере планшета установлен 13-мегапиксельный датчик изображения. Ёмкость комплектной батареи увеличили до 8720 мА*ч, но при этом мощность быстрой зарядки урезали. В стандартном издании она составила 33 Вт вместо 67 Вт.
Xiaomi Mi Pad 5 тоже рано или поздно доберётся до международного рынка. Но пока продаваться он будет только в Китае. Рекомендованная стоимость планшетного компьютера в модификациях с 256 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти составила 355 долларов и 310 долларов соответственно.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила