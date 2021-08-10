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Представлен Xiaomi Mi Pad 5 Pro – Snapdragon 870, 11” экран IPS 120 Гц и 8600 мА*ч по цене от $385

Также представили и обычный Mi Pad 5.
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После смартфона флагманского уровня Mi MIX 4 китайская компания Xiaomi анонсировала свой первый за три года планшетный компьютер. Новинка называется Xiaomi Mi Pad 5 Pro. Она выйдет на международный рынок, но пока доступна только в Китае.

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Планшет оснащается 7-нанометровым процессором Snapdragon 870, который поддерживает сотовые сети пятого поколения. Версия 5G доступна только в модификации с 256 ГБ встроенной памяти. Вариант Wi-Fi Only предлагается как с 256 ГБ, так и со 128 ГБ хранилища. Вне зависимости от комплектации объём оперативной памяти в новинке составляет 6 ГБ.

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Xiaomi Mi Pad 5 Pro получил большой дисплей размером 11 дюймов по диагонали. Панель имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей. В основу положена жидкокристаллическая матрица с частотой обновления 120 Гц и соответствием стандарту HDR10. Фронтальную камеру можно использовать для фото / видео и разблокировки устройства. Основная камера имеет разрешение 50 Мп + 5 Мп в 5G-версии и 13 Мп + 5 Мп в варианте без сотового модема.

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За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 8600 мА*ч. Она получила поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Также стоит отметить фирменное программное обеспечение MIUI for Pad, восемь стереофонических динамиков с поддержкой Dolby Atmos, стилус и возможность подключения клавиатуры (с чехлом).

Версии 6/128 ГБ и 6/256 ГБ без сотового модема компания оценила в 385 долларов и 430 долларов соответственно. Официальная рекомендованная стоимость Xiaomi Mi Pad 5 Pro в модификации 6/256 ГБ с поддержкой сотовых сетей пятого поколения составила 540 долларов.

Вместе с версией Pro китайская компания представила стандартное издание. Xiaomi Mi Pad 5 кое-что позаимствовал у старшего брата. В частности, дисплей и программное обеспечение MIUI for Pad. Работает вторая новинка на базе мобильного процессора Snapdragon 860 с теми же объёмами оперативной и встроенной памяти. Но версии с поддержкой сотовых сетей не предусмотрено.

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В основной камере планшета установлен 13-мегапиксельный датчик изображения. Ёмкость комплектной батареи увеличили до 8720 мА*ч, но при этом мощность быстрой зарядки урезали. В стандартном издании она составила 33 Вт вместо 67 Вт.

Xiaomi Mi Pad 5 тоже рано или поздно доберётся до международного рынка. Но пока продаваться он будет только в Китае. Рекомендованная стоимость планшетного компьютера в модификациях с 256 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти составила 355 долларов и 310 долларов соответственно.

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