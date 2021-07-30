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Компания Huawei активно обновляет программное обеспечение своих смартфонов и моделей Honor, но только в Китае. Глобальные версии пока что работают на базе прошивок EMUI и Magic UI. Но и их производитель тоже не забывает обновлять.

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На этой неделе мы писали, что HarmonyOS 2.0 вышла для 35 смартфонов. Чуть меньше моделей обзавелось программным обеспечением Magic UI 4.0 / EMUI 11. Прошивка стала доступна для 34 устройств, 11 из них – девайсы бренда Honor.

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С них и начнём. Свежая версия оболочки Magic UI 4.0 стала доступна для флагманских семейств последних двух поколений, который были анонсированы в 2018, 2019 и 2020 годах. Это Honor 20 и версия Pro, Honor View 20 с изданием MOSCHINO, Honor View 30 с вариантом Pro и всё семейство Honor 30. Последнее вместе одноимённой обычной моделью также включает Honor 30S, 30 Pro, 30 Lite и 30 Pro+.

Список смартфонов Huawei, которым на этой неделе стала доступна свежая сборка программного обеспечения EMUI 11, куда обширнее. Он тоже захватывает модели, анонсированные начиная со второй половины 2018 года. Тогда китайская компания показало семейство Huawei Mate 20, состоящее из стандартного издания, версий Pro и RS Porsche Design, а также фаблета Mate 20 X. Ещё через несколько месяцев 20-я серия пополнилась моделью Mate 20 X 5G.

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Следующее поколение обновили тоже в полном составе. В рамках 30-й серии компания презентовала сразу шесть смартфонов флагманского уровня. Последняя представительница семейства – Huawei Mate 30E Pro 5G. До неё были представлены Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro в конфигурациях 4G и 5G, а также Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

Нынешнее поколение флагманов тоже получило апдейт прошивки. Глобальная версия EMUI 11 вышла на четыре смартфона из пяти. Апдейт прилетел Huawei Mate 40, версия Pro и Pro+, а также Mate 40 RS Porsche Design. Без обновления оставили только Huawei Mate 40E.

Есть в ассортименте Huawei и другие флагманские модели. Например, сгибаемые смартфоны Mate X / Xs и Mate X2. Им тоже стала доступна актуальная версия EMUI 11. Как и представителям серии P прошлого и позапрошлого поколений. Обновились Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Huawei P30 и P30 Pro.

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Проверить наличие апдейта можно в настройках смартфона, но более эффективный вариант – через приложение «Поддержка». Прошивка EMUI 11 рассылается исключительно «по воздуху» и построена на ОС Android 10. Вернуться на предыдущую версию программного обеспечения тоже можно через приложение «Поддержка».