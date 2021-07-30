Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

34 смартфона Huawei и Honor получили оболочку EMUI 11

Компания выпускает HarmonyOS в Китае и продолжает обновлять глобальную прошивку EMUI 11.
[ ] для раздела Блоги
1
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Huawei активно обновляет программное обеспечение своих смартфонов и моделей Honor, но только в Китае. Глобальные версии пока что работают на базе прошивок EMUI и Magic UI. Но и их производитель тоже не забывает обновлять.

реклама

На этой неделе мы писали, что HarmonyOS 2.0 вышла для 35 смартфонов. Чуть меньше моделей обзавелось программным обеспечением Magic UI 4.0 / EMUI 11. Прошивка стала доступна для 34 устройств, 11 из них – девайсы бренда Honor.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI за копейки в Регарде
3060 Gigabyte очень дешево в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

С них и начнём. Свежая версия оболочки Magic UI 4.0 стала доступна для флагманских семейств последних двух поколений, который были анонсированы в 2018, 2019 и 2020 годах. Это Honor 20 и версия Pro, Honor View 20 с изданием MOSCHINO, Honor View 30 с вариантом Pro и всё семейство Honor 30. Последнее вместе одноимённой обычной моделью также включает Honor 30S, 30 Pro, 30 Lite и 30 Pro+.

Список смартфонов Huawei, которым на этой неделе стала доступна свежая сборка программного обеспечения EMUI 11, куда обширнее. Он тоже захватывает модели, анонсированные начиная со второй половины 2018 года. Тогда китайская компания показало семейство Huawei Mate 20, состоящее из стандартного издания, версий Pro и RS Porsche Design, а также фаблета Mate 20 X. Ещё через несколько месяцев 20-я серия пополнилась моделью Mate 20 X 5G.

реклама

Следующее поколение обновили тоже в полном составе. В рамках 30-й серии компания презентовала сразу шесть смартфонов флагманского уровня. Последняя представительница семейства – Huawei Mate 30E Pro 5G. До неё были представлены Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro в конфигурациях 4G и 5G, а также Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

Нынешнее поколение флагманов тоже получило апдейт прошивки. Глобальная версия EMUI 11 вышла на четыре смартфона из пяти. Апдейт прилетел Huawei Mate 40, версия Pro и Pro+, а также Mate 40 RS Porsche Design. Без обновления оставили только Huawei Mate 40E.

Есть в ассортименте Huawei и другие флагманские модели. Например, сгибаемые смартфоны Mate X / Xs и Mate X2. Им тоже стала доступна актуальная версия EMUI 11. Как и представителям серии P прошлого и позапрошлого поколений. Обновились Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Huawei P30 и P30 Pro.

реклама

Проверить наличие апдейта можно в настройках смартфона, но более эффективный вариант – через приложение «Поддержка». Прошивка EMUI 11 рассылается исключительно «по воздуху» и построена на ОС Android 10. Вернуться на предыдущую версию программного обеспечения тоже можно через приложение «Поддержка».

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei honor
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
1
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
1
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
21
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
23
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
9
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
59

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 23
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
24 июля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
41
iOS 14 смогли запустить на Google Pixel 4
7
Инвесторы массово выводят Bitcoin с биржи Binance
26
AMD официально представила Radeon RX 6600 XT — новинка быстрее RTX 3060 в среднем на 15 %
65
Дебют процессоров Intel 12-го поколения в текущем году ограничится CPU с разблокированным множителем
127
35 смартфонов Huawei и Honor получили HarmonyOS 2.0
5
Microsoft выпустит не требовательную к железу лайт-версию Windows 11 - Windows CoreOS
12
AMD придётся пожертвовать позициями в бюджетной части рынка процессоров
63
Atomic Heart проиграла суд - показ всех трейлеров с песней «Музыка нас связала» запрещён
19
Возможен редизайн Windows 8.1
18
Инсайдер продемонстрировал дизайн сокета AMD AM5 с установленным процессором Ryzen 7000
46
Стабильная версия MIUI 12.5 доступна для 14 смартфонов Xiaomi
2
NVIDIA и AMD могут обновить существующие линейки графических продуктов в начале следующего года
26
Тестировщиков обновления Fallout 76 возмутило ежедневное задание с ликвидацией китайцев-коммунистов
10
Xiaomi Mi Band X получит изогнутый дисплей на всё запястье без ремешка
2
Видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 выходят из строя не из-за игры New World, а по вине производителя
27
Обновленная моддерами Half-Life 2 и ее эпизоды скоро появятся в Steam
2
POCO X3 GT представлен официально – глобальная версия Redmi Note 10 Pro 5G без завышенного ценника
3
World of Tanks является самой популярной игрой у россиян в возрасте от 24 до 64 лет
25
King’s Bounty 2 ушла в печать и обзавелась системными требованиями
13

Популярные статьи

Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
122
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
142
Начало Эры Multi-GPU видеокарт или когда две головы лучше одной
106
Как отсутствие мощной видеокарты вернуло мне любовь к играм или игровой марафон с 25 FPS
27
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
33
Эра Multi-GPU в разгаре или скажи прощай SLi-II
27
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
1
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
1

Сейчас обсуждают

Каа
14:59
Купил 20 диванов и барыжу на Авито!
Диван стал для многих американцев основным рабочим местом на удалёнке
Alexander Stolz
14:58
Андроидобомж закукарекал, глядите-ка.
iOS 14 впервые портировали на Google Pixel 4 без потери функционала
Alexander Stolz
14:56
EGS это абсолютно yeбищная куча дерьма без коммюнити и с функционалом уровня дырявого ведра.
В бета-версии клиента Steam появилась совершенно новая страница управления загрузками
Alexander Stolz
14:51
Такова твоя доля, страдай.
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
Сергей Моськин
14:50
Толка то, что они там наонанируют, если этого не будет в продаже.
Практически все производители показали изображения своих версий видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT
Alex TOPMAN
14:49
Сам сначала мат. часть выучи. Вася... А для текущих разрешений хватает ПСП и задержек даже у 1080.
Начало Эры Multi-GPU видеокарт или когда две головы лучше одной
Renegade1979
14:48
Короче говоря, ольгенские падзалупаглоты в слаях понимают не больше, чем в истории своего улуса, нашей бывшей сепарской финской колонии. Одно ясно, слай вымер, вот из-за этого самого нежелания разрабо...
Начало Эры Multi-GPU видеокарт или когда две головы лучше одной
RandomXP
14:47
Чип получился компактным - значит процент выхода годных с пластины будет выше. Надеюсь хоть этой линейкой завалят рынок. Взял бы за $400, пересидеть майнеров))
Практически все производители показали изображения своих версий видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT
Alexander Stolz
14:43
https://www.pcgamer.com/evga-confirms-new-world-rtx-3090-rmas/ https://dtf.ru/hard/809593-videokarty-evga-vyhodyat-iz-stroya-iz-za-peregruzki-kontrollera-ventilyatorov-problemu-obnaruzhili-i-v-anno-1...
Palit не советует покупать видеокарты после майнинга и даёт советы начинающим геймерам
Gosha
14:35
Согласен, и ботов добавили.
World of Tanks является самой популярной игрой у россиян в возрасте от 24 до 64 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем