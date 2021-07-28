35 смартфонов Huawei и Honor получили HarmonyOS 2.0
Компания Huawei завтра, 29 июля 2021 года, анонсирует флагманские смартфоны семейства Huawei P50. Они будут представлены в Китае, но позже выйдут на международный рынок с предустановленной операционной системой HarmonyOS 2.0. А пока проприетарное ПО производитель рассылает исключительно на китайские версии смартфонов. На днях сразу 35 моделей получили новую версию ОС, включая семь решений Honor.
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Обновление вышло 26 флагманского уровня и на 11 середняков. Начнём с более доступных смартфонов. Все они представляют линейку nova. На этой неделе компания уделила внимание последним трём поколения серии. HarmonyOS 2.0 выпустили на Huawei nova 8, nova 7, nova 6 и все их модификации, включая версии Pro, 5G, SE и другие.
Что до флагманов, тут производитель тоже обновил смартфоны последних поколений. Операционная система вышла на модели серий Huawei P и Mate. В список попали все три сгибаемых девайса – Huawei Mate X / Xs и Huawei Mate X2.
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Также свежая версия HarmonyOS доступна владельцам всех смартфонов семейств Huawei Mate 40 и Huawei Mate 30. С учётом версией 4G / 5G и люксовых изданий Porsche Design всего в рамках двух поколений насчитывает 11 устройство.
Наконец, Huawei P40 с версиями Pro и Pro+ тоже получили обновление программного обеспечения. Что интересно, компания всё также продолжает оставлять без HarmonyOS 2.0 модель Huawei P40 без поддержки сетей пятого поколения.
В случае со смартфонами Honor операционная система вышла исключительно на флагманские семейств, но обновились и относительно доступные телефоны. В частности, в рамках 30-й серии, помимо топовых Honor 30 Pro и Pro+, проприетарная ОС стала доступна для середняков Honor 30, Honor 30S и Honor 30 Lite. Кроме того, актуальная сборка ПО «прилетела» флагманам конца 2019 года Honor View 30 и View 30 Pro.
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Свежая сборка HarmonyOS 2.0 ничего всех революционного и нового не принесла. Она повысила в очередной раз плавность работы смартфонов и добавила совместимость с некоторыми полностью беспроводными наушниками Huawei серии FreeBuds. Также апдейт устранил несколько уязвимостей.
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