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Американская компания Google выпустила предпоследнюю бета-версию программного обеспечения Android 12. Пока что она доступна только смартфонам самого производителя, но вскоре Beta 3 появится и на устройствах других брендов. А пока рассмотрим, что нового появилось в третьей публичной бета-версии.

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Во-первых, разработчики добавили в операционную систему функцию создания длинных скриншотов с прокруткой. В 2020 году Google могла добавить её в Android 11. Функция появлялась в нескольких бета-версия ОС, но до финальной сборки так и не добралась.

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По словам разработчиков, задержки с внедрением функции связаны с желанием сделать её универсальной для всех приложений. В Android 12 после того, как пользователь сделает скриншот, на экране появится дополнительная кнопка, которая позволит создать скриншот с прокруткой.

Третья публичная бета-версия операционной системы принесла универсальный поиск, а также ускорила переход из портретного режима в альбомный и наоборот. Создатели Android 12 отмечают, что смена ориентации экрана выполняется на 25% быстрее, чем в Android 11. Эта функция работает на базе акселерометра и технологии распознавания лиц фронтальной камерой. Последнее позволит снизить количество ложных срабатываний автоповорота.

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В августе текущего года компания Google выпустит четвёртую публичную бету и первую стабильную версию операционной системы Android 12. В то же время Beta 3 уже доступна для всех смартфонов Google, начиная с моделей третьего поколения. Опробовать новые функции могут владельцы Pixel 3 / 3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4 / 4 XL, Pixel 4a / 4a 5G и Pixel 5.