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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 дешевеют на 230-1 000 евро из-за низкого спроса

В России цены на карты тоже падают.
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Европейские пользователи отказываются покупать видеокарты по текущим ценам. В связи с этим стоимость ускорителей продолжает опускаться. Масла в огонь подливают и майнеры, у которых появляются трудности в добыче Ethereum, а сама криптовалюта не может похвастаться стабильным курсом.

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Начиная со второй половины июня 2021 года её стоимость падала с 2 600 долларов до 1 700 долларов, после чего дорожала до 2 100 долларов и вновь опускалась до 1 700 долларов. Сейчас цена составляет около 2 200 долларов. На этом фоне существенно дешевле стали видеокарты GeForce RTX 30 поколения Ampere.

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Мы пройдёмся по порядку и начнём с GeForce RTX 3060, которую оценили в 329 евро. Ещё в мае за неё просили втрое больше – 950 евро в среднем, но к середине июня стоимость упала на 310 евро, а ещё через неделю средняя цена ускорителя опустилась до 600 евро. Модель оборудована чипом GA106 с частотой 1 320 МГц-1 777 МГц и VRAM Типа GDDR6 в объёме 12 ГБ. Память имеет пропускную способность 360 ГБ/сек и эффективную частоту 15 ГГц. Также отметим 3 584 потоковых процессора и 28 ядер трассировки лучей.

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В магазине «Ситилинк» тоже можно обзавестись ускорителем. Стоимость самой доступной модели MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC составляет 75 230 рублей. Самый дорогой графический адаптер называется ASUS PHOENIX GeForce RTX 3060 и стоит на 10 000 рублей дороже.

Средняя цена видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в Европе упала уже на 280 евро лишь за неделю. Сейчас её можно приобрести за 720 евро вместо 1 000 евро. При этом рекомендованная стоимость составляет 419 евро. Напомним, карта оснащена GPU GA104 с частотой 1 665 МГц в режиме Boost, 38 RT-ядрами и 4 864 потоковыми процессорами. Памяти предусмотрено 8 ГБ с эффективной частотой 14 ГГц и пропускной способностью 448 ГБ/сек. По производительности она в среднем на 20% опережает предыдущую модель.

Отметим, что в магазине «Ситилинк» карты GeForce RTX 3060 Ti доступны только в модификации LHR, то есть с ограничениями в майнинге. Цена составляет 98 990 рублей. За эти деньги предлагаются решения в исполнении Palit, Gigabyte и MSI.

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Несколько дней назад мы писали о том, как в Европе упала средняя стоимость карт GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080. Детальнее об этом вы можете прочитать по этой и этой ссылкам соответственно. Заметим лишь, что в России стоимость GeForce RTX 3070 стартует со 103 000 рублей за модель MSI серии VENTUS, а самая доступная GeForce RTX 3080 от Gigabyte обойдётся в 178 000 рублей.

Наконец, скромнее всего дела обстоят с GeForce RTX 3090. В Европе рекомендованная стоимость составила 1 549 евро, но в конце весны карты в среднем можно было купить за 2 200 евро. Сейчас средняя цена упала на 230 евро и составляет порядка 1 970 евро.

GeForce RTX 3090 в среднем опережает на 12% карту RTX 3080 и на 32% модель RTX 3070. В основе флагмана лежит 8-нанометровый чип GA102 с Boost-частотой 1 695 МГц, 10 496 потоковыми процессорами и 82 ядрами трассировки лучей. Видеокарта оборудована 24 ГБ VRAM GDDR6X с пропускной способностью 936,2 ГБ/сек и скоростью 16,5 Гбит/сек.

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Клиентам магазина «Ситилинк» нужно заплатить за GeForce RTX 3090, как минимум 215 990 рублей. Именно столько стоит модель VENTUS 3X OC в исполнении MSI. Самый дорогой графический адаптер – AORUS GeForce RTX 3090 XTREME за 306 890 рублей.

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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 дешевеют на 230-1 000 евро из-за низкого спроса
Павел Панкратов
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Один и тот же пост по нескольку раз публикуете. Ещё и карта убогая 3050 😬
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