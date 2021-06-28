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В течение прошлой недели стоимость Ethereum несколько раз опускалась ниже отметки 1 800 долларов. Это в свою очередь привело к снижению цен на 3D-карты, которые пользуются спросом у майнеров. В частности, в Европе средняя стоимость GeForce RTX 3070 опустилась уже на 610 евро (53 000 рублей).

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Модель была презентована американским гигантом в начале осени прошлого года. Европейский вариант видеокарты оценили в 519 евро (45 000 рублей). При этом в последний день весны года нынешнего адаптер в среднем можно было приобрести на европейском рынке за 1 500 евро (130 000 рублей). За месяц она потеряла в цене порядка трети, став доступно примерно за 1 000 евро (86 000 рублей), а ещё за неделю карта подешевела ещё на 110 евро (9 000 рублей). Сейчас средняя стоимость составляет 890 евро (77 000 рублей).

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В России ситуация не такая радужная, хотя цены тоже постепенно падают. Купить GeForce RTX 3070 уже можно почти за 111 000 рублей. За эти деньги видеокарта Palit GeForce RTX 3070 GamingPro предлагается в магазине «Ситилинк». За последнее время стоимость уже упала примерно на 85 000 рублей. Модель имеет два 8-pin для подключения питания, три DP1.4a и один HDMI 2.1. Процессор в режиме Boost работает на частоте 1 725 МГц, что не отличается от эталонной модели.

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Что любопытно, идентичная видеокарта в исполнении Palit, но с защитой от добычи цифровой валюты стоит чуть дороже. Версия GeForce RTX 3070 GamingPro V1 Lite Hash Rate обойдётся почти в 119 000 рублей. Она тоже сейчас стоит намного дешевле, чем несколько недель назад – на 60 000 рублей.

Самая дорога модель в ассортименте магазина называется GeForce RTX 3070 GAMING OC производства тайваньского гиганта Gigabyte. Она обладает тремя вентиляторами, разъёмами 8 + 6 pin и частотой 1 815 МГц в режиме Boost. Стоимость видеокарты снизилась на 60 000 рублей и составляет 178 190 рублей.

NVIDIA представила модель GeForce RTX 3070 в первый день осени прошлого года. Карта строится вокруг 8-нанометрового чипа GA104-300-A1 с поддержкой DirectX 12 Ultimate. Графический процессор, изготовленный мощностями Samsung, имеет 5 888 ядер CUDA и 46 ядер Ray Tracing.

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В референсной модели номинальная частота и турбочастота составляет 1 500 МГц и 1 725 МГц соответственно. GeForce RTX 3070 оснастили 8 ГБ памяти типа GDDR6 со скоростью 14 Гбит/сек и физической частотой 1 750 МГц. Пиковая пропускная способность видеопамяти – 448 ГБ/сек.

В плане производительности GeForce RTX 3070 является одной из лучших карт на рынке по соотношению цена / качества. Правда, если мы говорим о рекомендованной производителем стоимости. Она опережает на 6% карту GeForce RTX 2080 Ti поколения Turing и уступает порядка 7% недавней новинке GeForce RTX 3070 Ti.