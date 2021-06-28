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Криптовалютный рынок продолжает лихорадить. После достижения минимума с начала 2021 года на прошлой неделе все основные цифровые валюты вновь начали дорожать. За последние сутки цена Ethereum выросла более чем на 15%, достигнув отметки 2 100 долларов на момент написания материала. Тем не менее из-за непостоянства курса Ethereum падает спрос на видеокарты, что проводит к снижению их стоимости.

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Например, модели GeForce RTX 3080 в Европе с середины прошлого месяца подешевели на 1 000 евро. Причём за последнюю неделю стоимость успела упасть сразу на 200 евро. Средняя цена графических ускорителей в Европе в мае составляла 2 300 евро, а к ещё на прошлой неделе она опустилась до 1 500 евро. Сейчас стоимость упала до 1 300 евро при рекомендованной 719 евро.

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Что касается рынка Российской Федерации, здесь цены тоже опускаются. Но в России видеокарты стоят дороже, чем в странах Западной Европы. Например, самая доступная модель графического ускорителя стоит 178 190 рублей (2 070 евро). Она называется Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING BOX. Именно эта карта подешевела на рекордные 132 000 рублей (1 535 евро).

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Заметим, что это внешний ускоритель с частотой 1 710 МГц в режиме Boost. Самая дешёвая обычная видеокарта называется Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC и стоит почти 205 00 рублей (2 380 евро) с учётом скидки порядка 86 000 рублей (1 000 евро). Карта имеет максимальную частоту 1 800 МГц в режиме Boost, два разъёма 8 pin и три вентилятора.

В магазине «Ситилинк» есть не только эти графические адаптеры. Самая дорогая модель на базе GeForce RTX 3080 – представительница серии AORUS XTREME. Её стоимость упала с 295 990 рублей (3 440 евро) до 220 760 рублей (2 565 евро).

Напомним, что GeForce RTX 3080 представили в первый день осени прошлого года вместе с ещё двумя моделями нового поколения. В основу видеокарты положен 8-нанометровый GPU семейства Ampere. Референсная модель имеет частоту 1 440-1 710 МГц. В чипе есть 8 704 потоковых процессора, 272 текстурных блоков и 68 RT-ядер, отвечающих за обеспечение поддержки технологии трассировки лучей.

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Что до памяти, в GeForce RTX 3080 установлено 10 ГБ стандарта GDDR6X с частотой 1 188 Гц и скоростью 19 Гбит/сек. VRAM соединяется с графическим чипом 320-битной шиной, а пропускная способность достигает 760,3 ГБ/сек. Эталонная модель имеет два вентилятора, но партнёры NVIDIA выпускают решения с тремя кулерами, занимающие три слота на материнской плате. TDP графического ускорителя – 320 Вт. Производитель рекомендует оборудовать ПК блоком питания мощностью от 700 Вт.