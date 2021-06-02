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Тайваньская компания ASUS в середине мая текущего года представила смартфоны нового поколения ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip. Первая модель на прошлой неделе дебютировала в России. Вслед за ней в страну прибыла и версия Flip.

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Между смартфонами есть кое-что общее. Во-первых, это мобильный процессор Snapdragon 888, который выполняется по нормам 5-нанометровой технологии. Однокристальная система работает на частоте до 2,84 ГГц и дополняется графикой Adreno 660. Российская версия ASUS ZenFone 8 Flip, как и европейская доступна только в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ.

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Во-вторых, версия Flip, как и стандартное издание имеет 64-мегапиксельную основную и 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеры. При этом компанию им составляет 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, чем не может похвастаться обычный ZenFone 8. Кроме того, камера установлена на откидной моторизированной площадке, а фронталка в смартфоне отсутствует.

Также из общего отметим стереофонические динамики, возможность записывать видео в формате 8K ULTRA HD, адаптеры Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, навигационный приёмник GPS, USB-C и поддержку 30-ваттной проводной зарядки Power Delivery 3.0. NFC тоже присутствует. А вот защитой от воды класса IP68 и разъёмом для наушников версия Flip похвастаться не может.

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Флагман оборудован панелью Super AMOLED с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 90 Гц. Диагональ составляет 6,67 дюйма, а защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass шестого поколения. Сканер отпечатков пальцев в ASUS ZenFone 8 Flip установлен под дисплеем. Отметим, что стандартная модель получила 5,9-дюймовую панель с частотой обновления 120 Гц.

Новинка весит 230 граммов при габаритах 165 x 77,3 x 9,6 мм. Тыльная панель оформлена стеклом Gorilla Glass третьего поколения. В продаже флагман нового поколения появится с прошивкой ZenUI 8, основанной на базе операционной системы Android 11.

Официальная рекомендованная производителем стоимость ASUS ZenFone 8 Flip в России составила 69 990 рублей. В Европе модель стоит 799 евро или 71 500 рублей. Смартфон уже доступен для предварительного заказа. При этом сейчас в России действует специальное предложение – все пользователи, которые оформят предзаказ, получат годовую подписку «Яндекс.Плюс» в подарок. Старт продаж намечен на 10 июня.

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Напомним, что для предварительного заказа всё ещё доступен и обычный ASUS ZenFone 8. Он предлагается в модификациях 8/128 ГБ и 16/256 ГБ по рекомендованной производителем цене 63 990 рублей и 73 990 рублей соответственно. Подарок при покупке тот же.