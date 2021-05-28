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Компания ASUS две недели назад представила флагманский компактный смартфон нового поколения в рамках серии ZenFone. Уже новинка дебютировала в России. ASUS ZenFone 8 доступен для предварительного заказа по цене от 63 990 рублей с подарками для первых покупателей.

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Для начала напомним, что новинка позиционируется тайваньским производителем в качестве флагманского решения для любителей компактных смартфонов. Она оснащается 5,9-дюймовой панелью формата Full HD+, тогда как в большинстве конкурентов установлены дисплеи размером 6,4-6,8 дюйма по диагонали. Экран построен на базе 120-герцевой матрицы Super AMOLED с поддержкой HDR10+ и яркостью до 1 100 нит. В него интегрирован биометрический сенсор, а защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus.

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ASUS ZenFone 8 – первый смартфон производителя из Тайваня, который может похвастаться защитой от воды и пыли IP68. Её мы могли увидеть ещё в 2019 году, но компания начала экспериментировать с камерой. В ZenFone 6 и ZenFone 7 / 7 Pro из-за особенностей конструкции реализовать защиту от воды не удалось. В новинке же камера установлена на неподвижной площадке тыльной панели. Разрешение составляет 64 Мп + 12 Мп. Снимать видео можно в 4K при 30-120 к/сек и в 8K при 24 к/сек. Для селфи спереди установлен 12-мегапиксельный фронтальный модуль.

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Флагман оснащается процессором Snapdragon 888, выполненным по нормам 5-нанометровой технологии. Чип работает с 16 ГБ оперативной памяти в топовой комплектации. Для хранения данных на борту установлен накопитель вместимостью до 256 ГБ без возможности расширения картами microSD.

За автономность ASUS ZenFone 8 отвечает встроенная аккумуляторная батарея на 4 000 мА*ч с 30-ваттной подзарядкой с поддержкой стандарта USB Power Delivery 3.0. Также отметим стереодинамики, выход под наушники, USB-C и операционную систему Android 11 с прошивкой ZenUI 8.

Как мы писали в начале, рекомендованная цена ASUS ZenFone 8 в России начинается с 63 990 рублей. За эти деньги модель оснащается 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем вместимостью 128 ГБ. Покупателям также будет доступна топовая комплектация с 16 ГБ и накопителем объёмом 256 ГБ. Стоимость составила 73 990 рублей.

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В Европе эти версии оценили в 669 евро (60 000 рублей) и 799 евро (71 000 рублей) соответственно. Первые покупатели смартфона в России получат в подарок подписку на сервис «Яндекс.Плюс» на 12 месяцев. Предложение ограничено.