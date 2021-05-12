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Тайваньская компания ASUS, как и планировалось, представила флагманский смартфон ZenFone 8. Практически вся информация о сегодняшней новинке появилась в течение последних нескольких дней, а за пару часов до анонса на просторах всемирной паутины были опубликованы официальные пресс-изображения ASUS ZenFone 8.

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В наше время сложно найти на рынке компактный смартфон с адекватными техническими характеристиками. Новинка является одной из немногих достойных моделей с дисплеем диагональю до 6 дюймов. ASUS ZenFone 8 оборудован 5,9-дюймовой панелью на органических светодиодах Samsung AMOLED E4. Матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц и прикрывается стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Охват цветовой гаммы DCI/P3 составляет 112%, а максимальная яркость – 1 100 нит. В экран интегрирован оптический дактилоскопический датчик.

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Аппаратная платформа флагмана строится вокруг 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888. По словам производителя, новинка набирает свыше 727 000 баллов в AnTuTu, опережая Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21 на этой же однокристальной системе.

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Чипсет работает с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR с частотой 6400 МГц в топовой модификации. Хранилище UFS 3.1 имеет вместимость до 256 ГБ, а за автономность новинки отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4 000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу.

ASUS ZenFone 8 оборудован сдвоенной основной камерой с разрешением 64 Мп + 12 Мп. В главном модуле установлены сенсор Sony IMX686 с поддержкой технологии Quad Bayer и объектив с апертурой f/1,8. В ультраширокоугольном модуле используется старый сенсор Sony IMX363. Диафрагма – f/2,2. Идентичный датчик изображения установлен и во фронтальной камере.

Новинка стала первым смартфоном тайваньской компании, который может похвастаться защитой от воды по стандарту IP68. Флагман обзавёлся выходом под наушники, стереодинамиками, симметричным портом USB-C, адаптерами Wi-Fi / Bluetooh и операционной системой Android 11 с прошивкой ZenUI 8. Поддержка технологии Near Field Communication тоже присутствует.

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ASUS ZenFone 8 поступит в продажу в четырёх модификациях памяти. Стоимость в Европе стартует с 599 евро за версию с 6 ГБ оперативки и накопителем на 128 ГБ. Сегодня новинка станет доступна для предварительного заказа в Европе. Позже компания объявит цены конфигураций 8 ГБ ОЗУ + 128 / 256 ПЗУ и 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ. Пользователям будут предложены расцветки Obsidian Black и Horizon Silver.