ASUS ZenFone 8 Flip представлен официально: Snapdragon 888, Android 11 и откидная камера за 799 евро
Компания ASUS вслед за моделью ZenFone 8 представила версию Flip. Главной фишкой, отличающей её от стандартного издания, является откидная камера. Такое решение мы впервые увидели ещё в 2019 году в ZenFone 6. В прошлом году производитель исполнил тот же трюк с ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro.
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Как и смартфоны прошлого поколения, ASUS ZenFone 8 Flip оснащается тройной камерой в отличие от ZenFone 6, у которого моторизированная площадка содержит только два модуля. Прочность откидного блока выросла в полтора раза. Рассчитан он на 300 000 открытий.
Новинка оборудована однокристальным процессором Snapdragon 888. При этом в отличие от стандартного издания объём оперативной памяти LPDDR5 составляет лишь 8 ГБ. Накопитель рассчитан на 256 ГБ данных. Тип флеш-модуля – UFS 3.1. Других конфигурация не предусмотрено.
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ASUS ZenFone 8 Flip имеет более скромный дисплей в сравнении с компактной моделью. Вторая новинка тоже получила панель на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев. При этом максимальная яркость уменьшена до 1 000 нит, а частота обновления – до 90 Гц. Зато диагональ выросла до 6,67 дюйма, и пропало отверстие под селфи-камеру. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass предпоследнего поколения, а задник оформлен панелью Gorilla Glass 3.
Версия Flip позаимствовала оба оптических модуля у ZenFone 8. Компанию им составил телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. На презентации производитель не уточнил разрешение третьего компонента камеры. По предварительной информации, в его основе лежит 8-мегапиксельный датчик изображения. Заявлена поддержка съёмки видео в 8K UHD при 30 к/сек.
В ASUS ZenFone 8 Flip увеличили ёмкость встроенной аккумуляторной батареи до 5 000 мА*ч. При этом смартфон остался без защиты от воды ввиду особенностей своей конструкции. Также отметим NFC, USB-C, стереозвук, 30-ваттную зарядку и программное обеспечение ZenUI 8 на базе операционной системы Android 11.
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Смартфон можно будет заказать в Европе уже сегодня по цене 799 евро за модификацию с 8 ГБ оперативной и 256 энергонезависимой памяти. На выбор пользователям предлагаются расцветки Galactic Black и Glacier Silver. В комплект поставки входит специальный чехол, который защищает камеру от непроизвольных открытий.
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