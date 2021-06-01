Xiaomi за час продала свыше 500 000 смартфонов Redmi Note 10
Китайская компания Xiaomi похвасталась итогами первой распродажи смартфонов Redmi Note 10, которые были анонсированы в Китае несколько дней назад. В отличие от международного семейства новое поколение линейки для рынка Поднебесной пока представлено только двумя моделями: Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Обе поддерживают мобильные сети пятого поколения.
реклама
Старт продаж новинок состоялся сегодня, 1 июня 2021 года. Его китайская компания приурочила к ежегодной распродаже 618. Примерно за час производитель смог реализовать более 500 000 моделей Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Сколько всего денег удалось заработать только на смартфонах, не уточняется, но Xiaomi заявляет, что за 50 минут её суммарный доход на распродаже превысил отметку 1,5 млрд китайских юаней (235,4 млн долларов).
Что касается новых телефонов, каждая модель доступна в нескольких модификациях памяти. Старшая версия предлагается пользователям с 6-8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 128-256 ГБ по цене 235-310 долларов. Младшая модель получила 4-8 ГБ оперативной и 128-256 ГБ постоянной памяти, а стоимость составила от 155 долларов до 250 долларов.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro с поддержкой 5G оснащается 6-нанометровым мобильным процессором Dimensity 1100, аккумулятором на 5 000 мА*ч с 67-ваттной зарядкой и жидкокристаллическим экраном формата FHD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. В основной камере установлены модули на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а для селфи используется 16-мегапиксельный датчик изображения. Ожидается, что смартфон выйдет на международный рынок как POCO X3 GT.
реклама
Xiaomi Redmi Note 10 5G является копией международной модели с увеличенными объёмами памяти и сниженной ценой. В смартфоне установлены чип Dimensity 700, 90-герцевый FHD+ экран IPS и АКБ на 5 000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 8 Мп.
Обе новинки обзавелись чипом NFC и разъёмом для наушников. В продаже смартфоны появились с предустановленной прошивкой MIUI 12.5. До них этим могли похвастаться только Redmi K40 Gaming Edition и Redmi Note 8 2021. Оболочка основана на базе операционной системы Android 11.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила