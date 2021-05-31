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Китайская компания Xiaomi в ближайшее время расширит ассортимент смартфонов POCO двумя моделями. О POCO F3 GT мы уже несколько раз писали. Ещё одной новинкой производителя из Пекина станет POCO X3 GT. Она составит компанию POCO X3 и POCO X3 Pro, которые уже официально продаются в России.

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Будущая новинка в отличие от двух уже анонсированных моделей семейства получит поддержку мобильных сетей пятого поколения. За это будет отвечать интегрированная в процессор Dimensity 1100 модемная плата. Сама же однокристальная система выполняется по 6-нанометровой технологии.

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POCO X3 GT будет оснащаться 6,6-дюймовой панелью формата Full HD+ на базе матрицы, выполненной по технологии IPS. Главной фишкой смартфона станет экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Также отметим основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 16-мегапиксельную фронталку.

Ёмкость встроенного аккумулятора составит 5 000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 67 Вт. В список параметров смартфона также войдут чип NFC, стекло Gorilla Glass Victus на лицевой панели, USB-C, стереозвук, выход под наушники, боковой биометрический сенсор и защита от воды класса IP53.

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Если вам такие характеристики смартфона кажутся знакомыми, то в этом нет ничего странного. POCO X3 GT станет международной версией модели Redmi Note 10 Pro 5G, премьера которой состоялась на прошлой неделе. При этом грядущая новинка станет первым телефоном бренда с предустановленной прошивкой MIUI 12.5 Stable на операционной системе Android 11. Уже стабильная версия оболочки доступна для 36 моделей, но среди решений бренда POCO с обновлением новую сборку MIUI получил только POCO X3 Pro.

Стоимость Xiaomi POCO X3 GT пока что не уточняется. Напомним, что модель Redmi Note 10 Pro 5G в Китае доступна в трёх модификациях: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Рекомендованная цена составляет 235 долларов, 280 долларов и 315 долларов соответственно. Примерно столько же POCO X3 GT будет стоить в Индии, а вот в Европе не стоит ждать ценник ниже 300 долларов за базовую конфигурацию.