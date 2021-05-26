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Китайская компания Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook Pro 14 и RedmiBook Pro 15 вслед за смартфонами Redmi Note 10 Pro 5G и Redmi Note 10 5G. Обе новинки оборудованы процессорами Ryzen 5000. 15-дюймовая модель комплектуется более производительными решениями Ryzen 5000H, а в 14-дюймовом лэптопе установлены чипы Ryzen 5000U.

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Начнём с более продвинутой новинки. RedmiBook Pro 15 несёт на борту 15,6-дюймовую панель Super Retina со 100-процентным охватом цветовой гаммы sRGB, поддержкой DC Dimming, яркостью до 300 нит и частотой обновления 90 Гц. Разрешение составляет 3 200 x 2 000 точек. Матрица окружена тонкими рамками, а вверху находится веб-камера с поддержкой записи видео в формате HD.

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Базовая версия оборудована 6-ядерным 12-поточным процессором Ryzen 5 5600H с частотой 3,3-4,2 ГГц и требованиями по теплоотводу 45 Вт. Старшая версия получила 8-ядерную 16-поточному платформу Ryzen 7 5800H с частотой 3,2-4,4 ГГц. TDP тоже составляет 45 Вт.

Подсистема питания в RedmiBook Pro 15 представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 70 Вт*ч с поддержкой быстрой 100-ваттной зарядки через порт USB Type-C. По словам производителя, за 35 минут АКБ заряжается до 50%. Время автономной работы в режиме просмотра веб-страниц составляет 14 часов.

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RedmiBook Pro 14 тоже оборудован матрицей Super Retina. При этом разрешение снижено до 2 560 x 1 600 пикселей, а диагональ – до 14 дюймов. Повышенная частота обновления изображения ноутбуком не поддерживается.

В базовой конфигурации лэптоп комплектуется 6-ядерным 12-поточным процессором Ryzen 5 5500U с пиковой частотой 4,0 ГГц. Топовая версия получила Ryzen 7 5700U с восемью ядрами и поддержкой многопоточности. Пиковая частота составляет 4,3 ГГц, а TDP каждого процессора – 15 Вт. За автономность отвечает АКБ на 56 Вт*ч с 65-ваттной быстрой зарядкой.

Обе новинки получили 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, накопитель SSD объёмом 512 ГБ, полноразмерную клавиатуру с подсветкой, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, два USB-A и HDMI. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу питания. Программной платформой служит операционная система Windows 10 Home.

Xiaomi RedmiBook Pro 15 на чипе Ryzen 5 5600H компания оценила в 750 долларов, а версию на Ryzen 7 5800H – в 830 долларов. Стоимость Xiaomi RedmiBook Pro 14 на Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 5700U составила 670 долларов и 735 долларов соответственно. Обе новинки появятся в продаже 1 июня 2021 года.