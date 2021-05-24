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Китайская компания Xiaomi через два дня представит смартфоны Redmi Note 10 для внутреннего рынка. Мы увидим, как минимум, три модели: Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Ultra 5G и Redmi Note 10 Pro 5G. Ожидалось, что стандартная версия станет копией одноимённого устройства, которое продаётся на международном рынке. Но по крайней мере одно отличие всё же будет. Оно будет касаться экрана. Параметры панелей грядущих новинок китайская компания раскрыла официально.

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Сейчас на международном рынке доступны модели Redmi Note 10 5G и Redmi Note Pro. Первая оборудована дисплеем IPS с частотой обновления 90 Гц. Вторая получила 120-герцевую матрицу на органических светодиодах. А вот во всех будущих новинках будет установлена жидкокристаллическая панель формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.

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При этом данный параметр будет варьироваться в зависимости от сценария использования смартфона. Например, во время просмотра видео частота обновления помимо 60 Гц может составлять 24 Гц, 25 Гц, 48 Гц или 50 Гц. Максимальные 120 Гц пользователи получат при скроллинге, в браузерах и во время игр, которые поддерживают такую частоту обновления. Кроме того, в играх также возможно значение 90 Гц.

Вместе с параметрами экранов китайская компания раскрыла ещё часть технических характеристик. Все три смартфона получат поддержку технологии Near Field Communication нового поколения, Bluetooth 5.2 и систему охлаждения флагманского уровня.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro 5G и Redmi Note 10 Ultra 5G будут представлены 26 мая текущего года. Версия Ultra получит 6-нанометровый мобильный процессор Dimensity 1100 и поступит в продажу по цене от 280 долларов за базовую модификацию памяти. Детальнее о смартфоне вы можете прочитать по этой ссылке.

Redmi Note 10 5G будет отличаться от европейского аналога лишь поддержкой частоты обновления 120 Гц вместо 90 Гц, судя по всему. Версия Pro окажется не менее интересным вариантом, чем вариант Ultra, поскольку в ней дебютирует новая 6-нанометровая однокристальная система Dimensity 900. Также сегодня стало известно, что смартфон обзаведётся 64-мегапиксельной основной камерой, а диагональ экрана составит 6,6 дюйма.

Ожидается, что все три модели будут продаваться с предустановленной прошивкой MIUI 12. Хотя есть небольшие шансы на MIUI 12.5 сразу из коробки, учитывая то, что Redmi Note 8 2021 появится с новой ревизией программного обеспечения. Вне зависимости от версии оболочки она будет построена на базе операционной системы Android 11.