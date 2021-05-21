Xiaomi Redmi Note 10 Ultra на Dimensity 1100 будет стоить от 280 долларов
Сегодня мы писали о публикации официальных изображений смартфона Redmi Note 10 Ultra, презентация которого состоится 26 мая 2021 года. Вслед за постерами на просторах всемирной паутины были опубликованы технические характеристики и цена грядущей новинки.
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Xiaomi Redmi Note 10 Ultra будет оборудован 6,53-дюймовым дисплеем. В его основу ляжет матрица на органических светодиодах с активной цветопередачей. Разрешение составит 1 080 x 2 340 пикселей. Получит ли экран поддержку повышенной частоты обновления, пока что не уточняется. Но точно известно, что в дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев впервые в серии Redmi Note.
Смартфон получит двухканальную встроенную память стандарта UFS 3.1. Объём интегрированного накопителя составит 128-256 ГБ в зависимости от комплектации. В начальной конфигурации модель обзаведётся 6 ГБ ОЗУ, а в топовой она предложит пользователям на 2 ГБ оперативки больше.
Сердцем Redmi Note 10 Ultra станет однокристальная система Dimensity 1100, выполненная по технологии 6 нм. Мобильный процессор имеет ядра Cortex-A78 с частотой до 2,6 ГГц и графический ускоритель Mali-G77 MC9. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5 000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 33 Вт.
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Судя по размеру оптических модулей в основной камере, смартфону достанется телеобъектив в первые в серии. Возможно, вместо полноценного телеобъектива будет использоваться блок TeleMacro, как в Xiaomi Mi 11 стоимостью 85 990 рублей. Разрешение главного модуля составит 64 Мп. В его основу ляжет датчик изображения Sony IMX686, как в представленном вчера флагмане Nubia Z30 Pro.
Как мы отмечали, анонс Xiaomi Redmi Note 10 Ultra состоится 26 мая текущего года. В продажу смартфон поступит с предустановленной надстройкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 11 по цене 280 долларов за версию 6/128 ГБ. Стоимость модификаций 8/256 ГБ и 8/128 ГБ пока что не уточняется. Напомним, что Redmi Note 9 Pro 5G, преемницей которого станет грядущая новинка, является самым доступной в мире моделью с камерой на 108 Мп. Цена смартфона прошлого поколения в Китае начинается с отметки 245 долларов.
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