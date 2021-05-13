Xiaomi Mi 11 Lite 5G представлен в России – Snapdragon 780G, Android 11 и NFC за 37 990 рублей
Сегодня мы писали о флагмане Xiaomi Mi 11 и спортивном браслете Mi Smart Band 6. В рамках презентации «Магия кино» китайский производитель вывел на российский рынок ещё две новинки – Xiaomi Mi 11 Lite 4G и Mi 11 Lite 5G. Это смартфоны среднего уровня на чипсетах Qualcomm.
реклама
Обе модели имеют дизайн в стиле старшей версии. Главным отличием в плане внешнего вида является экран. Он тоже построен на базе матрицы AMOLED. Однако, разрешение уменьшено с 6,81 дюйма до 6,55 дюйма, разрешение – с WQHD+ до Full HD+, а частота обновления – со 120 Гц до 90 Гц. Кроме того, панель имеет плоские грани, без закруглений.
Xiaomi Mi 11 Lite 4G и 5G друг от друга отличаются лишь процессором, фронтальной камерой и версией адаптеров беспроводной связи. В модели с поддержкой 5G установлена новая 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 780G с частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 642. Стандарт Wi-Fi – Wi-Fi 6, а Bluetooth – v5.2. Фронтальная камера построена на базе 20-мегапиксельного сенсора.
реклама
В Xiaomi Mi 11 Lite 4G установлен более скромный мобильный процессор Snapdragon 732G, который используется в Redmi Note 10 Pro и POCO X3 NFC. Он имеет пиковую частоту 2,3 ГГц и графическое ядро Adreno 618. Также на борту есть Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и 16-мегапиксельная камера для селфи.
Оба смартфона оснащаются тройной основной камерой с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп с поддержкой 4K UHD при 30 к/сек и Full HD при 20-120 к/сек. На борту установлены USB-C, ИК-порт, стереодинамики и аккумуляторная батарея ёмкостью 4 250 мА*ч с 33-ваттной проводной зарядкой. Сканер отпечатков пальцев расположен на правом торце. Корпус изготовлен из стекла Gorilla Glass 5 и алюминия. Защита от воды соответствует стандарту IP53.
Xiaomi Mi 11 Lite 5G будет доступен в жёлтой, зелёной и чёрной расцветках по цене 37 990 рублей. Версию с поддержкой 4G компания оценила в 30 990 рублей. Она будет доступна в розовой, синей и чёрной цветовых вариациях. До 20 мая 2021 года компания при покупке смартфонов предлагает за 1 рубль спортивный браслет Mi Smart Band 5 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds 2 Basic. Обе новинки поступят в продажу с прошивкой MIUI 12, операционной системой Android 11, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила