Xiaomi Mi Smart Band 6 представлен в России – датчик пульса, SpO2 и экран AMOLED за 3 990 рублей
Китайская компания Xiaomi проводит презентацию «Магия кино» в России, в рамках которой будет представлен флагманский смартфон Mi 11. Но первой новинкой производителя стал спортивный браслет нового поколения. Он называется Xiaomi Mi Smart Band 6.
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Модель дебютировала в Китае полтора месяца назад. Она оборудована дисплеем AMOLED диагональю 1,56 дюйма с поддержкой сенсорного управления. Плотность точек составила 326 точек на дюйм, а максимальная яркость – 450 нит.
Носимый гаджет нового поколения оборудован сенсором для определения уровня кислорода в крови и обновлённым датчиком частоты сердечных сокращений. Xiaomi Mi Smart Band 6 поддерживает три десятка спортивных режимов, может отслеживать менструальный цикл, а также выполнять мониторинг продолжительности и качества сна.
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Браслет можно использовать для спуска затвора камеры в смартфоне удалённо. Все стандартные функции вроде вывода уведомлений и прогноза погода на месте. Также отметим функцию для поиска телефона с помощью носимого устройства.
Капсула с электроникой оснащается аккумулятором ёмкостью 125 мА*ч и защищена от воды по стандарту 5ATM. Габаритные размеры составили 47,4 x 18,6 x 12,5 мм при массе 12,8 грамма. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.0. Модель совместима с устройствами на базе операционных систем iOS 10.0 и Android 5.0. Чип NFC отсутствует.
Рекомендованная производительность стоимость Xiaomi Mi Smart Band 6 в России составила 3 990 рублей. Старт продаж запланирован на 14 мая 2021 года. До 20 мая пользователи смогут купить носимый браслет за 2 490 рублей. Напомним, в Китае новинка без NFC стоит 229 юаней или 2 645 рублей, а в Европе модель оценили в 50 евро или 4 400 рублей.
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