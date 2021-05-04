Автомобили Mini Cooper получат операционную систему Meizu
Китайский производитель Meizu весной этого года презентовал флагманские смартфоны нового поколения. Они называются Meizu 18 и 18 Pro. Вместе с ними компания выпустила прошивку Flyme 9 для них на базе операционной системы Android 11. Вместе с премьерой новинок производитель заявил о планах по созданию программного обеспечения для транспортных средств. Первым партнёром стала Mini JCW.
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Meizu официально сообщила о подписании нового соглашения с производителем транспортных средств Mini Cooper. Ожидается, что автомобили в самое ближайшее время обзаведутся новой операционной системой Flyme for Cars, созданием которой занимаются разработчики обеих компаний.
О программном обеспечении в настоящее время нет никакой информации, но представители Meizu подчеркнули, что работа над ним идёт полным ходом, и первые подробности будут опубликованы в самое ближайшее время. Отметим, что параллельно гоночные автомобили Mini Cooper будут рекламировать флагманские смартфоны семейства Meizu 18.
Пользователи неоднозначно восприняли информацию о создании операционной системы Flyme for Cars для транспортных средств. Одним такая идея понравилась, другим – не очень. Но многие владельцы смартфонов за пределами Китая с большей радостью бы восприняли новости об обновлении глобальной прошивки Flyme.
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