Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайский производитель Meizu весной этого года презентовал флагманские смартфоны нового поколения. Они называются Meizu 18 и 18 Pro. Вместе с ними компания выпустила прошивку Flyme 9 для них на базе операционной системы Android 11. Вместе с премьерой новинок производитель заявил о планах по созданию программного обеспечения для транспортных средств. Первым партнёром стала Mini JCW.

реклама

Meizu официально сообщила о подписании нового соглашения с производителем транспортных средств Mini Cooper. Ожидается, что автомобили в самое ближайшее время обзаведутся новой операционной системой Flyme for Cars, созданием которой занимаются разработчики обеих компаний.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

О программном обеспечении в настоящее время нет никакой информации, но представители Meizu подчеркнули, что работа над ним идёт полным ходом, и первые подробности будут опубликованы в самое ближайшее время. Отметим, что параллельно гоночные автомобили Mini Cooper будут рекламировать флагманские смартфоны семейства Meizu 18.

Пользователи неоднозначно восприняли информацию о создании операционной системы Flyme for Cars для транспортных средств. Одним такая идея понравилась, другим – не очень. Но многие владельцы смартфонов за пределами Китая с большей радостью бы восприняли новости об обновлении глобальной прошивки Flyme.