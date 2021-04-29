Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Есть три компании, которым не только пророчат, но даже рекомендуют уйти из рынка смартфонов. Это южнокорейская LG, тайваньская HTC и японская Sony. Первая уже официально подтвердила упразднение мобильного подразделения. Вторая ничего подобного делать не собирается, несмотря на не лучшие показатели. Третья тоже продолжает деятельность и впервые за четыре года получила прибыль.

реклама

С 2017 года мобильный бизнес производителя из Страны восходящего Солнца терпит убытки. Однако, 2020 год токийская компания смогла закончить прибыль, пускай и мизерной по меркам рынка и самой Sony. В прошедшем году производитель из Токио смог получить прибыль в размере 27,7 млрд японский иен, что эквивалентно почти 255 млн долларов. Для сравнения, чистая прибыль Sony лишь в четвёртом квартале прошлого года составила почти 1 млрд долларов, а за весь год – около 11 млрд долларов.

анонсы и реклама Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

В такие финансовые показатели не поверила даже сама Sony. Представители компании из столицы Японии заявили, что результаты превзошли все прогнозы и ожидания. Заметим, что на прибыль выйти мобильное подразделение смогло за счёт снижения сопутствующих расходов и повышения стоимости смартфонов, поскольку объём продаж продолжил падать уже шестой год кряду.

В 2013 и 2014 года японская компания поставила на рынок 39,1 млн смартфонов. И после этого началось падение. Уже по итогам 2015 года объём отгрузок упал почти в полтора раза, составив менее 25 млн единиц. Ещё через год поставки сократились более чем на 10 млн – до 14,6 млн смартфонов.

реклама

2017 год компания провела почти на уровне с 2016 годом – 13,5 млн девайсов. Но затем в течение двух лет объём поставок сокращался практически в геометрической прогрессии. Сначала – с 13,5 млн до 6,5 млн смартфонов, а затем – с 6,5 млн до 3,2 млн телефонов. В отчётном периоде японский производитель поставил на рынок 2,9 млн умных телефонов.

Напомним, что два флагмана уже были официально анонсированы в России. Это Sony Xperia 1 III и Sony Xperia 5 III стоимостью 99 990 рублей и 84 990 рублей соответственно. Обе новинки доступны для предварительного заказа с подарком в виде фирменных полностью беспроводных наушников. При оформлении предзаказа на старшую модель компания дарит Sony WF-1000XM3, а при покупке младшей версии – Sony WF-XB700.