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Американская компания NVIDIA на GPU Technology Conference 2021 представила не только ряд новых продуктов, включая профессиональные видеокарты для мобильных и настольных компьютеров. Производитель из Калифорнии также подвёл итоги прошедших пяти лет.

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Доход NVIDIA от реализации игровых продуктов с 2015 по 2020 год вырос с 2,6 млрд долларов до 6,9 млрд долларов, то есть среднегодовой прирост составил более 20%. При этого объём реализации графических ускорителей ежегодно увеличивался на 10%, а средняя стоимость продажи видеокарт – на 11%.

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Спустя 18 недель после анонса первых адаптеров на базе архитектуры Ampere их продажи более чем вдвое превзошли показатели предшественников на том же этапе жизненного цикла. При этом на графике можно видеть, что видеокарты Turing не сильно опережали по распространению модели поколения Ampere.

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Компания NVIDIA назвала рекордными темпы экспансии ускорителей серии GeForce RTX 30. Но стоит отметить, что для отчёта брались исключительно модели стоимостью 499 долларов и выше. То есть, показатели видеокарт GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti не учитываются. Напомним, их оценили в 329 долларов и 399 долларов соответственно.

По словам представителей NVIDIA, за полгода после презентации графических адаптеров Ampere, они заняли более крупную долю в статистике цифрового магазина Steam в сравнении с предшествующим семейством GeForce RTX 20 на GPU поколения Turing. Разница оказалась двукратной.

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Также компания из США привела статистику изменения средней стоимость графических карт последних трёх поколений (Ampere, Turing, Pascal), исключив из неё видеокарты до 99 долларов. Средняя цена ускорителей после анонса GeForce GTX 10 составила 245 долларов. После премьеры GeForce RTX 20 она выросла до 300 долларов, а после дебюта GeForce RTX 30 – до 360 долларов.