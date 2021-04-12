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Сегодня мы писали о мобильных графических ускорителях, которые были анонсированы американской компанией NVIDIA сегодня в рамках GTC 2021. Помимо них калифорнийский производитель представил два ускорителя для настольных персональных компьютеров. Новинки построены на архитектуре Ampere и называются RTX A4000 и RTX A5000. Они составят компанию модели RTX A6000. Она была анонсирована во второй половине прошлого года.

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Более продвинутая модель, как и прошлогодний флагман, тоже построена на базе чипа GA102 с 28 млрд транзисторами, который выполняется по нормам 8-нанометрового технологического процесса. При этом количество ядер CUDA уменьшено с 10 752 до 8 192. На борту есть 256 тензорных ядер и 64 ядра трассировки лучей. Их производительность составляет 222,2 TFLOPS и 54,2 TFLOPS соответственно.

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Видеокарта получила 24 ГБ памяти стандарта GGDR6, то есть вдвое меньше, чем RTX A6000. Соединяется с GPU она посредством 384-разрядной шины памяти. Пропускная способность составляет 768 ГБ/сек. Потребляет модель 230 Вт.

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В основе второй новинки лежит GPU GA104. Это видеочип тоже выполняется по нормам 8-нанометровой технологии. При этом он имеет 17,4 млрд транзисторов. GPU получил 6 144 потоковых процессоров, 192 тензорных ядра производительностью 153,4 TFLOPS и 48 RT-ядер производительностью 37,4 TFLOPS.

Младшая модель оборудована 16 ГБ памяти GDDR6. VRAM во второй новинке соединена с видеочипом 256-битной шиной памяти. Таким образом, пропускная способность памяти уменьшена до 448 ГБ/сек. Значение рассеиваемой мощности составляет 140 Вт.