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В рамках конференции GPU Technology Conference компания NVIDIA анонсировала несколько графических карт для портативных компьютеров. Первые решения появятся в продаже до конца текущего квартала. Новинками стали представители семейств Turing и Ampere. Всего производитель презентовал шесть видеокарт. На архитектуре Ampere построены решения RTX A2000, RTX A3000, RTX A4000 и RTX A5000. Архитектура Turing лежит в основе моделей T600 и T1200.

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Прежде чем перейти к детальному описанию новинок, отметим, что каждая модель обзавелась поддержкой технологий Max-Q третьего поколения. В пакет входят, в частности, программные решения Dynamic Boost 2.0 и WhisperMode 2.0. Также «зелёный» калифорнийский гигант заявляет поддержку NVIDIA DLSS и Resizable BAR.

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NVIDIA RTX A2000 – самая скромная из новинок поколения Ampere. Она получила 2 560 потоковых процессор и 80 тензорных ядер третьего поколения. Для обеспечения поддержки технологии трассировки лучей предусмотрено два десятка RT-ядер. Максимальная производительность FP32 составляет 9,3 TFLOPS, тензорных ядер – 74,2 TFLOPS, RT-ядер – 18,2 TFLOPS.

Ускоритель получил 4 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной и пропускной способностью 192 ГБ/сек. Минимальное значение TDP равно 35 Вт, а максимальное – 95 Вт. В арсенале новинки – PCI Express 4.0 x8, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

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NVIDIA RTX A3000 получила 4 096 потоковых процессоров. В сравнении с младшей моделью количество тензорных и RT-ядер выросло с 80 до 128 и с 20 до 32 соответственно. Вместе с количеством ядер увеличилась и производительность. Тензорных – до 102,2 TFLOPS, RT – до 25 TFLOPS, а в вычисления FP32 – до 12,8 TFLOPS.

Вторая новинка получила уже 6 ГБ VRAM типа GDDR6 со 192-разрядной шиной. Пропускная способность выросла до 264 ГБ/сек. TDP варьируется в пределах между 60 Вт и 130 Вт. Также отметим поддержку VR, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и PCIe 4.0 x16.

NVIDIA RTX A4000 имеет 5 120 потоковых процессоров. Количество и производительность тензорных ядер составляет соответственно – 160 и 142,5 TFLOPS, а RT-ядер – 40 и 34,8 TFLOPS. Теоретическая производительность вычислений FP32 увеличились почти до 18 TFLOPS.

Третья новинка американской компании оборудован памятью GDDR6 с 256-битной шиной и пропускной способностью 384 ГБ/сек. Объём увеличен до 8 ГБ. Максимальное значение TDP составляет 140 Вт, а минимальное – 80 Вт. Набор интерфейсов такой же, как и в предыдущей модели.

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NVIDIA RTX A5000 – флагманская видеокарта поколения Ampere. Она получила 6 144 потоковых процессоров. Количество RT-ядер и тензорных ядер составляет 192 и 48. Первые имеют производительность 174 TFLOPS, вторые – 75,6 TFLOPS.

Флагманская модель обладает 16 ГБ VRAM типа GDDR6 с 256-разрядной шиной и пиковой пропускной способностью 448 ГБ/сек. Потребляет новинка от 80 Вт до 165 Вт. Интерфейсы всё те же. Поддержка VR тоже на месте.

Профессиональные карты NVIDIA T600 и T1200 основаны на базе архитектуры Turing, которая была анонсирована почти три года назад. Старшая модель получила 1 024 потоковых процессора, а младшая – 896. Обе модели оборудованы 4 ГБ VRAM, но пропускная способность составляет 192 ГБ/сек и 160 ГБ/сек соответственно. NVIDIA T600 потребляет 25 ВТ энергии, а T1200 – от 35 Вт.