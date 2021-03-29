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Южнокорейская компания Samsung осенью прошлого года представила смартфон Galaxy S20 FE, который стал очень популярным во многих странах, включая Россию. Как и другие флагманы производителя, он доступен в двух вариантах в зависимости от модели однокристальной системы – со Snapdragon 865 и с Exynos 990. На российском рынке официально продаётся вторая версия, но уже скоро в продаже может появиться ещё одна конфигурация на процессоре Snapdragon 865.

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В базах данных NTBC и WiFi Alliance появилась новая версия Samsung Galaxy S20 FE с 7-нанометрового однокристальной системой Snapdragon 865, но без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Модельный номер смартфона – SM-780G. Презентация ожидается до конца лета текущего года.

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Грядущая новинка сохранит все основные технические характеристики прошлогодней модели. Она получит 120-герцевый дисплей Super AMOLED диагональю 6,5 дюйма формата FHD+. Корпус будет иметь защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Разрешение основной камеры в Samsung Galaxy S20 FE составляет 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Кратность оптического зума – 3x. Стандартный модуль имеет оптическую стабилизацию изображения и автофокус dual pixel. Для селфи используется 32-мегапиксельный датчик изображения. Фронтальная и основная камеры поддерживают 4K UHD при 60 FPS.

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В смартфоне есть стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев и NFC. Выход под наушники не предусмотрен. Для флагмана уже доступна прошивка One UI 3.1 на базе Android 11. Также отметим пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass спереди, аккумулятор ёмкостью 4 500 мА*ч с 25-ваттной быстрой зарядкой, USB-C, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

Напомним, что в России Samsung Galaxy S20 FE продаётся в модификациях с 6/8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128/256 ГБ соответственно. Спустя примерно полгода со старта продаж модель немного подешевела. Сейчас цена начальной версии составляет 45 990 рублей, а топовый вариант обойдётся в 51 990 рублей.