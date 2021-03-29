Samsung выпустит новую версию Galaxy S20 FE на Snapdragon 865
Южнокорейская компания Samsung осенью прошлого года представила смартфон Galaxy S20 FE, который стал очень популярным во многих странах, включая Россию. Как и другие флагманы производителя, он доступен в двух вариантах в зависимости от модели однокристальной системы – со Snapdragon 865 и с Exynos 990. На российском рынке официально продаётся вторая версия, но уже скоро в продаже может появиться ещё одна конфигурация на процессоре Snapdragon 865.
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В базах данных NTBC и WiFi Alliance появилась новая версия Samsung Galaxy S20 FE с 7-нанометрового однокристальной системой Snapdragon 865, но без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Модельный номер смартфона – SM-780G. Презентация ожидается до конца лета текущего года.
Грядущая новинка сохранит все основные технические характеристики прошлогодней модели. Она получит 120-герцевый дисплей Super AMOLED диагональю 6,5 дюйма формата FHD+. Корпус будет иметь защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
Разрешение основной камеры в Samsung Galaxy S20 FE составляет 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Кратность оптического зума – 3x. Стандартный модуль имеет оптическую стабилизацию изображения и автофокус dual pixel. Для селфи используется 32-мегапиксельный датчик изображения. Фронтальная и основная камеры поддерживают 4K UHD при 60 FPS.
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В смартфоне есть стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев и NFC. Выход под наушники не предусмотрен. Для флагмана уже доступна прошивка One UI 3.1 на базе Android 11. Также отметим пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass спереди, аккумулятор ёмкостью 4 500 мА*ч с 25-ваттной быстрой зарядкой, USB-C, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.
Напомним, что в России Samsung Galaxy S20 FE продаётся в модификациях с 6/8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128/256 ГБ соответственно. Спустя примерно полгода со старта продаж модель немного подешевела. Сейчас цена начальной версии составляет 45 990 рублей, а топовый вариант обойдётся в 51 990 рублей.
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