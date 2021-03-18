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Ключ на Windows 10 Pro упал в цене до $7,59 на распродаже

Лицензия для операционной системы Windows 10 Home в рамках распродажи стоит чуть дороже.
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Магазин KeysOff запустил новую акцию, в рамках которой предлагает со скидками ключи для пакетов Office и лицензии на операционную систему Windows. Заметим, что в случае с ОС компании Microsoft речь идёт об OEM-лицензии.

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Она не является именной, но при этом привязывается к железу компьютера. Такой ключ стоит дёшево, но в случае замены аппаратного обеспечения лицензия не сохранится, в связи с чем пользователю придётся покупать новую. На этот нюанс нужно обращать внимание тем, кто уже строит планы по обновлению своего компьютера.

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Сейчас, в эпоху пандемии коронавирусной инфекции, многие компании отправляют, по возможности, своих сотрудников на удалённую работу. По данным FlexJobs, 51% работников стали более эффективными после перехода на удалёнку.

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Большинству офисных сотрудников для выполнения основных задач нужно только базовое программное обеспечение, которое предлагается пакетом Microsoft Office. В его состав входят знакомые всем ещё со школьных времён MS Word, MS Excel и MS PowerPoint. Вместе с ними пакет Standard предлагает Publisher и Outlook, а в издании Professional Plus пользователей жду Access и Skype для бизнеса в дополнение к вышеперечисленным программам.

Купить MS Office 2019 Professional Plus на распродаже в магазине ключей KeysOff можно примерно за 73 доллара, а редакция 2016 года обойдётся почти в 56 долларов. Это уже неплохо, учитывая, что в других магазинах стоимость составляет около 400 долларов.

Однако, в KeysOff можно сэкономить ещё 58% с промокодом DLE58. После его активации стоимость Microsoft Office 2019 Professional Plus будет снижена до 30,43 доллара, а цена издания 2016 года упадёт до 23,43 доллара. Промокод активируется в корзине. Ссылки на магазин добавлены в таблицу ниже.

MS Office 2016/2019 Pro Plus

Ключ
Промокод
Стоимость
В  магазин
1
MS Office 2019 Professional Plus
DLE58
$30.43
2
MS Office 2016 Professional Plus
DLE58
$23.43

Ключ на Windows 10 Pro за 7,59 доллара

Главное предложение этой распродажи – ключи для операционных систем Windows 10 Professional и Windows 10 Home. Примечательно, что OEM-лицензия для домашней редакции стоит приблизительно на полдоллара дороже, чем для версии Pro.

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Если в других магазинах за ключ к Windows 10 Pro нужно отдать как минимум 200 долларов, то в KeysOff он стоит чуть более 15 долларов безо всяких акций. С промокодом DLE50 цену OEM-лицензии для операционной системы можно снизить ещё на 50%. Таким образом, она обойдётся в указанные в заголовке статьи 7,59 доллара. Стоимость ключа для Windows 10 Home с купоном магазина снижается с 16,32 доллара до 8,16 долларов.

Для любителей покупать всё про запас есть ещё два интересных предложения. Речь о комплекте из двух лицензий на Windows 10 Home и Professional. Акционная стоимость составляет 11,73 доллара и 13,57 долларов соответственно. Другими словами, за один ключ для Windows 10 Pro в среднем нужно отдать около 6 долларов, а Windows Home обойдётся почти в 7 долларов. Не забываем вводить промокод DLE50.

MS Windows 10 Pro/Home
Лицензия
Промокод
Стоимость
В магазин
1
Windows 10 Pro (1 ПК)
DLE50
$7.59
2
Windows 10 Pro (2 ПК)
DLE50
$8.16
3
Windows 10 Home (1 ПК)
DLE50
$11.73
4
Windows 10 Home (2 ПК)
DLE50
$13.57

Windows 10 и MS Office Pro Plus в комплекте со скидкой 58%

Мы отдельно уже рассмотрели возможность приобретения лицензии на операционную систему Windows и MS Office Pro Plus. Но на распродаже KeysOff действует ещё несколько специальных предложений, которые распространяются на комплект Windows + Office.

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Например, ключи для Windows 10 Professional и MS Office 2019 Professional в паре стоят чуть более 36 долларов. Почти 10 долларов могут сэкономить те, кому достаточно возможностей MS Office 2016 Professional Plus. Комплект с Windows 10 Pro обойдётся менее чем в 27 долларов.

Также с промокодом DLE58 можно приобрести Microsoft Office Home & Student. Стоимость по скидке издания 2016 года составляет чуть более 33 долларов. Версия 2019 года стоит на полтора доллара дороже. Все ссылки и точные цены указаны ниже в таблице.

MS Office + Windows 10
Ключ
Промокод
Стоимость
В магазин
1
MS Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Pro
DLE58
$36.10
2
MS Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Home
DLE58
$33.43
3
MS Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Pro
DLE58
$26.35
4
MS Office 2016 Home & Student
DLE58
$33.05

Ассортимент

Помимо ключей для операционной системы Windows 10 Pro или Home наряду с лицензиями на MS Office Professional Plus 2016 или 2019 в магазине KeysOff есть ряд других предложений. В частности, игры. Правда, они не принимают участия в распродаже, и упомянутые выше промокоды при оформлении заказа применить нельзя.

Например, пролистывая главную страницу, мы увидим Far Cry 6, Star Wars Jedi – Fallen Order, Anno 1800 и Yakuza: Like a Dragon. Стоимость составляет примерно 70 долларов. Больше игр можно найти в отдельных категориях, коих предусмотрено шесть:

  • PC GAMES;
  • STEAM GAMES;
  • ORIGIN GAMES;
  • UPLAY GAMES;
  • BATTLENET GAMES;
  • EPIC GAMES.

В первой собраны сразу все игры, которые есть в пяти остальных категориях. Сам же список разделов размещён вверху под строкой поиска. Ещё один перечень категорий обосновался чуть ниже, справа. Отдельного раздела для Windows и Office нет, поэтому на помощь приходит уже упомянутая поисковая строка.

Теперь быстро пробежимся по каждой категории. STEAM GAMES – здесь можно приобрести, например, Horizon Zero Dawn за 50 долларов, Wasteland 3 за 70 долларов, а любителям гонок можно посоветовать RIDE 4 (67 долларов) и DiRT 5 (тоже 67 долларов).

В разделе ORIGIN GAMES сразу видим FIFA 21. Футбольный симулятор, выпущенный в начале осени прошлого года, можно купить примерно за 72 доллара. На пару долларов дешевле стоит шутер Battlefield V. Сборка C&C – The Ultimate Collection продаётся за 30 долларов.

Самые дорогие игры собраны в разделе UPLAY GAMES. Например, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и Beyond Good and Evil 2 стоят более 70 долларов. А вот EPIC GAMES выбор очень скуден. Всё, что есть в этой категории, показано на скриншоте ниже.

В разделе BATTLENET GAMES предложений ненамного больше. Если быть точнее – на одно. Тут есть две игры Call of Duty стоимостью по 70 долларов, StarCraft Remastered за 11 долларов, Overwatch за 23 доллара, а также Diablo 3 за 23 доллара и 35 долларов.

Регистрация

Для совершения покупок на сайте KeysOff иметь зарегистрированный аккаунт необязательно. Но мы всё же в деталях рассмотрим и процесс создания учётной записи. Благо, особо сложным и длительным его назвать уж точно нельзя.

Итак, для того чтобы завести аккаунт, нужно кликнуть на верхней панели (справа) My Account или Log In. К слову, слева можно сменить язык на русский, после чего стоимость ключей сразу же конвертируется с долларов в рубли по курсу магазина.

Куда бы вы ни кликнули (My Account или Log In), вас отправит на страницу входа, где за неимением учётной записи придётся создать новую. Форма очень лёгкая. Вводим имя и фамилию, придумывает пароль и указываем адрес электронной почты. Иногда на e-mail вместе с приветственным письмом приходит промокод на скидку. Но использовать его вместе с DLE58 или DLE50 нельзя. После регистрации в личном кабинете нужно указать дополнительную информацию, включая номер телефона и домашний адрес с индексом.

Заказ и оплата

После того, как вы создали учётную запись, можно переходить к оформлению заказа. Для примера мы возьмём Windows 10 Professional. Как мы писали ранее, без промокода стоимость ключа составляет чуть более 15 долларов. С купоном DLE50 цена падает вдвое.

При оформлении заказа в правом верхнем углу вы увидите данные, указанные в личном кабинете, как показано на скриншоте ниже. Далее остаётся только выбрать способ оплаты. Варианта два: напрямую картой или через сервис Cwalletco.

Выбирая Cwalletco, вы можете расплатиться через систему PayPal. После оплаты ключ будет выслан на электронную почту в течение пары минут.

В случае возникновения вопросов, всегда можно задать их через живой чат на сайте. Активируется он кликом по оранжевой пиктограмме с тремя белыми точками, которая располагается в правом нижнем углу любой страницы.

Также свои вопросы и пожелания можно писать на почту service@keysoff.com. Техническая поддержка работает в режиме 24/7. Заметим, на сайте KeyOff указано, что магазин в случае проблем возвращает средства в полном объёме. 

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