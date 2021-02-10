Новые телевизоры Samsung Neo QLED 8K оценены в 3500-9000 долларов
На выставке CES 2021 в прошлом месяце компания Samsung анонсировала новую линейку телевизоров Neo QLED с разрешением 8K ULTRA HD и 4K ULTRA HD. Спустя четыре недели с момента премьеры производитель обнародовал стоимость январских новинок.
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Флагманская линейка QN900A выпускается в трёх вариантах – 65 дюймов, 75 дюймов и 85 дюймов. Все могут похвастаться системой Quantum Matrix Technology Pro, в рамках которой точная система затемнения подсветки комбинируется со светодиодами Quantum Matrix.
Телевизоры оборудованы процессором Neo Quantum 8K с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. ИИ отвечает за оптимизацию отдельных сцен, масштабирование до 8K ULTRA HD и повышение качества картинки. Производителем заявлены поддержка стандарта HDR10+ и 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Для точного позиционирования 3D-звука предусмотрена технология Object Tracking Sound Pro.
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65 дюймовая модель обойдётся в 5000 долларов. За 65-дюймовый телевизор придётся отдать на 2000 долларов больше. Флагманская 85-дюймовая панель стоит 9000 долларов. Компания уже открыла приём предварительных заказов, а старт продаж запланирован на 13 марта 2021 года.
Samsung подготовил более скромные телевизоры на базе панелей формата 8K ULTRA HD. Их производитель выпускает в рамках серии Neo QLED 8K QN800A. Телевизоры сохранили диагональ 65 дюймов, 75 дюймов и 85 дюймов, но лишились продвинутого звука и обзавелись более скромной подсветкой. Стоимость упала существенно в сравнении с флагманскими решениями. Так, официальная цена составила соответственно 3500 долларов, 4800 долларов и 6500 долларов.
Для покупателей, которые не готовы к переходу на 8K-панели, южнокорейская компания подготовила 4K-решения Neo QLED. Серий предусмотрено две: QN90A и QN85A. Каждая представлена моделями диагональю 55 дюймов, 65 дюймов, 75 дюймов и 85 дюймов.
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Самый дешёвый телевизор линейки Neo QLED выпускается в рамках серии QN85A. Его стоимость составляет 1600 долларов. 65-дюймовая модель оценена в 2200 долларов, 75-дюмовая будет продаваться по цене 3000 долларов, а 85-дюймовая оказалась на 1500 долларов дороже. Старт продаж запланирован на 20 марта 2021 года.
Что касается серии QN90A, она оказалась чуть дороже. Стоимость телевизоров идентичных размеров составляет 1800 долларов, 2600 долларов, 3500 долларов и 5000 долларов соответственно. Все панели поступят на рынок 6 марта 2021 года.
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