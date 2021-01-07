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Южнокорейский технологический гигант Samsung не стал брать время на раскачку в 2021 году и сразу же анонсировал улучшенную линейку телевизоров формата 4K ULTRA HD и 8K ULTRA HD на квантовых точках. Новинки могут похвастаться поддержкой технологии подсветки Mini-Led, которая отвечает за повышение контрастности, а также обеспечивает более динамичный HDR и высокую точность цветопередачи в сравнении с жидкокристаллическими панелями прошлых поколений.

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Свои решения с технологией Mini-Led уже представили компании TCL и LG. Samsung для продвижения новинок решила даже отдельный бренд создать. Он называется Neo QLED. Всего производитель из Сувона вчера, 6 января, анонсировал пять телевизоров: два формата 8K ULTRA HD и три 4K ULTRA HD. Все получили поддержку HDMI 2.1, фирменные программные технологии и поддержку частоты обновления изображения 120 Гц.

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Специально для новой серии панелей южнокорейская компания разработала пульт дистанционного управления со встроенным фотоэлектрическим модулем. Это позволяет интегрированной аккумуляторной батареи пополнять свой запас энергии от солнечного света. Пульт обзавёлся симметричным разъёмом USB Type-C для быстрой подзарядки от сети. По словам производителя, аккумулятор может проработать 7 лет, что соответствует среднему жизненному циклу телевизора.

Техническими характеристиками новинок Samsung пока решила не делиться. Возможно, больше о телевизорах мы узнаем на следующей неделе на выставке Consumer Electronics Show 2021, которая будет проходить с 11 по 14 января в онлайн-формате. Цены пока тоже не уточняются. Продажи панелей Neo QLED начнутся весной текущего года.