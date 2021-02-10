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Компания Honor готовится к весне, поскольку на это время запланирован анонс флагманов нового поколения. А тем временем в России дешевеет модель Honor 30 Pro+, которая была представлена в начале второго квартала минувшего года.

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Россия – одна из немногих стран, где смартфон продаётся официально. Он доступен в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. На старте продаж стоимость флагмана составила 54 990 рублей. Сегодня магазин «Ситилинк» снизил цену примерно на 10%, и теперь купить Honor 30 Pro+ можно за 48 990 рублей. Для сравнения, на AliExpress цена составляет приблизительно 780 долларов или 57 500 рублей.

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За эти деньги модель предлагает 7-нанометровый флагманский процессор прошлого поколения Kirin 990 5G с частотой до 2,86 ГГц и 16-ядерным графическим чипом Mali-G76. В бенчмарке AnTuTu результат составляет в среднем около 510 000 баллов. За автономную работу смартфона отвечает аккумулятор на 4000 мА*ч с 40-ваттной проводной и 27-ваттной беспроводной подзарядкой.

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Главной особенностью Honor 30 Pro+ является основная камера с разрешением 50 Мп + 16 Мп + 8 Мп и + 2 Мп, 5-кратным оптическим увеличением без потери качества, оптостабом, лазерной и фазовой автофокусировкой. Снимать видео можно в 4K при 60 к/сек. Фронтальная камера объединяет главный и ультраширокоугольный модули. Разрешение составляет 32 Мп и 8 Мп соответственно. Она тоже может записывать 4K-ролики, но только при частоте кадров 30 к/сек.

В смартфоне установлен 90-Гц дисплей на органических светодиодах. Панель имеет разрешение Full HD+, диагональ 6,57 дюйма, интегрированный дактилоскопический сканер и изогнутые боковые грани, чем раньше модели Honor похвастаться не могли. За скобки вынесем Magic первого поколения, у которого дисплей изогнут со всех сторон, но из-за патентных споров он почти не продавался.

Honor 30 Pro+ заключён в корпус из стекла и металла с защитой от брызг. Габариты составляют 160,3 x 73,6 x 8,4 мм, а масса – 190 граммов. Во флагмане текущего поколения есть ИК-порт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB Type-C и NFC, но сервисы Google отсутствуют. Из заменило ПО Huawei Mobile Services. Разъёма для наушников тоже нет, зато есть стереофонические динамики.

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В России смартфон скоро должен будет получить прошивку Magic UI 4.0, хотя уже не за горами и релиз обновлённой оболочки Magic UI 4.1. Но пока он работает на базе программного обеспечения Magic UI 3. В основе лежит операционная система Android 10.