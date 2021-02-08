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Китайская компания Xiaomi вместе с флагманской моделью Mi 11 привезла в Европу новый QLED-телевизор. Он называется Xiaomi Mi TV Q1 и оборудован панелью формата 4K ULTRA HD с разрешением 3840 x 2160 точек.

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Новинка получила поддержку технологии Dolby Vision. Панель имеет размер 75 дюймов по диагонали и соответствует стандарту HDR10+. По словам производителя, телевизор конкурирует с Samsung Q80T по техническим характеристикам и удобству использования, но стоит при этом примерно вдвое дешевле.

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По традиции китайская компания не особо много внимания уделяет параметрам панели. Помимо указанных выше характеристик можно отметить, что дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, коэффициент контрастности составляет 10 000 к 1, а яркость можно выставить в пределах 500-1000 нит.

Панель оборудована однокристальной системой MediaTek MT9611. На официальном сайте указано, что процессор имеет четыре ядра с частотой 1,5 ГГц и графический ускоритель Mali-G52 MP2. Чип работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен накопитель вместимостью 32 ГБ.

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Xiaomi Mi TV Q1 получил два 15-ваттных стереодинамика с поддержкой Dolby Audio. Беспроводные контроллеры представлены традиционным дуэтом Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Из разъёмов отметим пару HDMI 2.0, один HDMI 2.1, два USB 2.0, выход для наушников и Ethernet.

Программной оболочкой выступает операционная система Android TV. Рекомендованная цена Xiaomi Mi TV Q1 в Европе составила 1299 евро. Продажи в Европе уже стартовали. Напомним, что упомянутый в качестве конкурента телевизор Samsung Q80T стоит 2499 евро.