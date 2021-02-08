Xiaomi представила 75-дюймовый QLED-телевизор 4K за 1299 евро
Китайская компания Xiaomi вместе с флагманской моделью Mi 11 привезла в Европу новый QLED-телевизор. Он называется Xiaomi Mi TV Q1 и оборудован панелью формата 4K ULTRA HD с разрешением 3840 x 2160 точек.
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Новинка получила поддержку технологии Dolby Vision. Панель имеет размер 75 дюймов по диагонали и соответствует стандарту HDR10+. По словам производителя, телевизор конкурирует с Samsung Q80T по техническим характеристикам и удобству использования, но стоит при этом примерно вдвое дешевле.
По традиции китайская компания не особо много внимания уделяет параметрам панели. Помимо указанных выше характеристик можно отметить, что дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, коэффициент контрастности составляет 10 000 к 1, а яркость можно выставить в пределах 500-1000 нит.
Панель оборудована однокристальной системой MediaTek MT9611. На официальном сайте указано, что процессор имеет четыре ядра с частотой 1,5 ГГц и графический ускоритель Mali-G52 MP2. Чип работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен накопитель вместимостью 32 ГБ.
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Xiaomi Mi TV Q1 получил два 15-ваттных стереодинамика с поддержкой Dolby Audio. Беспроводные контроллеры представлены традиционным дуэтом Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Из разъёмов отметим пару HDMI 2.0, один HDMI 2.1, два USB 2.0, выход для наушников и Ethernet.
Программной оболочкой выступает операционная система Android TV. Рекомендованная цена Xiaomi Mi TV Q1 в Европе составила 1299 евро. Продажи в Европе уже стартовали. Напомним, что упомянутый в качестве конкурента телевизор Samsung Q80T стоит 2499 евро.
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