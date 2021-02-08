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Как и было запланировано, компания Xiaomi анонсировала флагманский смартфон нового поколения на международном рынке. Новинка называется Xiaomi Mi 11. От китайской версии она отличается отсутствие модификации с 12 ГБ оперативной памяти.

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Презентацию смартфона производитель начал рассказом о камере. Она имеет три модуля с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Телеобъектив отсутствует, но блогеры протестировали возможности главного 108-мегапиксельного датчика изображения и установили, что цифровой зум лишь немного уступает 10-кратному увеличению в Samsung Galaxy S21 Ultra, который стоит примерно в полтора раза дороже.

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Основная камера в Xiaomi Mi 11 имеет оптическую стабилизацию изображения и может похвастаться поддержкой записи видео в формате 8K ULTRA HD с частотой кадров 30 к/сек. Также заявлена съёмка в 4K UHD при 60 к/сек и HDR10+. По словам производителя, конкуренты не имеют поддержки HDR10+. На презентации компания немало внимания уделила различным «профессиональным» режимам съёмки, которыми пользоваться, конечно же, никто не будет. Исключением станет разве что только ночной режим.

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13-мегапиксельный модуль имеет ультраширокоугольную оптику. Третий сенсор в камере используется для макросъёмки с расстояния 2-10 см. Его называются телемакромодулем. На презентации заявили, что новинка позволяет получать более качественные снимки, чем iPhone 12 Pro Max.

В Xiaomi Mi 11 Ultra установлен WQHD+ (3200 x 1400 точек) дисплей с максимальной яркостью 1500 нит и поддержкой частоты обновления 120 Гц. В его основе лежит панель на органических светодиодах с интегрированным сканером отпечатков пальцев. О поддержке сенсором функции подсчёта частоты сердечных сокращений на презентации тоже упомянули.

Экран имеет размер 6,81 дюйма по диагонали, изогнутые по бокам грани и небольшое отверстие под 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Частота обновляет изменяется в пределах 30-120 Гц в зависимости от режима использования смартфона. Частота опроса сенсорного слоя составляет 480 Гц, что является самым высоким показателем на рынке. Организация DisplayMate назвала дисплей в Mi 11 лучшим в мире.

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В основу Xiaomi Mi 11 положена 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888 с пиковой частотой 2,84 ГГц и графическим ядром Adreno 660. Мобильный процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Встроенный флеш-накопитель в новинке имеет вместимость 128 ГБ или 256 ГБ. Слот для расширения хранилища не предусмотрен.

За автономность флагмана нового поколения отвечает аккумуляторная батарея на 4600 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу составляет 55 Вт, а беспроводным путём – 50 Вт. Смартфон получил стереофонические динамики от Harman Kardon, алюминиевый каркас со стеклом Gorilla Glass Victus спереди и Gorilla Glass 5 сзади. Новинка оказалась немного тоньше и легче предшественницы. Габаритные размеры составили 164,3 x 74,6 x 8,1 мм, а массе – 196 граммов. Разъём для наушников и защита от воды отсутствуют. Зато есть набор всех беспроводных интерфейсов, включая NFC и Wi-Fi 6.



Новинка оказалась в начальной модификации на 50 евро дешевле модели прошлого поколения. Стоимость Xiaomi Mi 11 стартует с 749 евро. Цена версии 8/256 ГБ пока что не была объявлена. В России смартфон официально точно будет продаваться. В продажу флагман поступит с предустановленной операционной системой Android 11 и 55-ваттным адаптером питания в комплекте. Издание Special Edition с автографом главы Xiaomi тоже появится на глобальном рынке, но подробности будут объявлены позже.