Xiaomi официально подтвердила серьёзную проблему камеры в Redmi Note 9 и Redmi 9
У владельцев смартфонов Xiaomi вновь возникли проблемы, связанные с программным обеспечением. На это раз со сбоями работают камеры в Redmi Note 9 и Redmi 9. Насколько массовой является проблема, пока что непонятно, но её существование уже признала официально сама компания.
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На днях пользователи начали сообщать о том, что в снятых видео наблюдается рассинхронизация звука и изображения. Видеоряд постоянно на пару секунд отстаёт от аудиодорожки. Это касается не только съёмки видео через стоковую камеру. Рассинхронизация звука и картинки также присутствует при использовании GCam и в приложениях, где есть возможность задействовать камеру, включая WhatsApp, Instagram и Snapchat.
Проблема носит программный характер, поэтому будет устранена после выхода обновления. Один из топ-менеджеров компании Xiaomi Элвин Цзе подтвердил неисправность и заявил, что команда программистов уже трудится над новым апдейтом прошивки. О сроках выхода обновления пока что информации нет. К слову, ненадолго решить проблему можно с помощью перезагрузки смартфона, но через некоторое время она вновь возвращается.
Из общего между Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi 9 можно отметить 6,53-дюймовый FHD+ экран, тыльный датчик для сканирования отпечатков пальцев, 3-6 ГБ оперативной памяти, разъём для наушников, аккумулятор на 5020 мА*ч с 18-ваттной зарядкой и поддержку NFC. Напомним, в России официально продаются обе модели.
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Redmi Note 9 получил 64-128 ГБ встроенной памяти, основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 12-нанометровый мобильный процессор Helio G85. В России модель доступна только в двух модификациях: 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Официальная цена сейчас составляет 14 990 рублей и 16 990 рублей соответственно.
В Xiaomi Redmi 9 установлена однокристальная система Helio G80. Накопитель имеет вместимость от 32 ГБ до 128 ГБ. Разрешение тыльной камеры составляет 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Смартфон тоже на рынке РФ продаётся в двух конфигурациях. Вариант 3/32 ГБ обойдётся в 11 990 рублей, а за версию 4/64 ГБ нужно заплатить 13 990 рублей.
Обе модели были анонсированы в первой половине 2020 года. Они работают на базе программного обеспечения MIUI 12 с операционной системой Android 10 и в первых рядах получат новую прошивку MIUI 12.5, пилотное тестирование которой уже стартовало.
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