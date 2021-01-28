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Apple опубликовала финансовый отчёт за квартал, который закончился 26 декабря 2020 года. Для начала напомним, что калифорнийский производитель относится к списку компаний, у которых финансовый год с календарным не совпадает. Другими словами, первый квартал 2021 финансового года у Apple соответствует последнему кварталу 2020 календарного года.

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В отчёте гиганта из Купертино есть несколько важных моментов, о которых мы поговорим далее. За три месяца 2021 финансового года доход Apple составил 111,4 млрд долларов, что является рекордом для американской компании. Аналитики прогнозировали выручку 102 млрд долларов. Годом ранее производитель смог выручить менее 92 млрд долларов за три месяца.

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Чистая прибыль по сравнению с первым кварталом 2020 финансового года выросла на 6,5 млрд долларов и составила 28,76 млрд долларов, т.е. около 1,7 доллара на акцию. Также в отчёте указано, что валовая маржа увеличилась с 38,4% до 39,8%.

В структуре выручки по регионам 64% заняли международные продажи. Больше всего за пределами Америки компания Apple заработала от реализации продуктов и предоставления услуг в Европе и Китае – 27,31 млрд долларов и 21,31 млрд долларов соответственно. «Европейский» доход по сравнению с базисным периодом вырос примерно на 4 млрд долларов, а «китайский» – почти на 8 млрд долларов.

# Регион Доход Октябрь- декабрь 2020 Октябрь-декабрь 2019 1 Америка 46,31 млрд долларов 41,37 млрд долларов 2 Европа 27,31 млрд долларов 23,27 млрд долларов 3 Китай 21,31 млрд долларов 13,58 млрд долларов 4 Япония 8,29 млрд долларов 6,22 млрд долларов 5 Остальная Азия 8,22 млрд долларов 7,38 млрд долларов Всего 111,44 млрд долларов 91,82 млрд долларов

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Отдельно стоит рассмотреть структуру дохода по категориям продуктов. Здесь ожидаемо огромное лидерство имеют смартфоны. Напомним, что компания Apple отказалась публиковать точные данные об объёме реализации, но если верить аналитическому агентству IDC, то в последнем квартале 2020 года производитель продал 91,1 млн iPhone.

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Заметим, что Apple смогла добиться рекордных показателей, даже несмотря на то, что iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max поступили в продажу с опозданием в сравнении с семейством iPhone 11. Смартфоны принесли американской компании 65,6 млрд долларов (годом ранее – 55,96 млрд долларов). Доля в общей структуре выручки выросла с 57% до 59%.

На втором месте идут услуги, с оказания которых Apple заработала 15,76 млрд долларов (годом ранее – 12,72 млрд долларов). Почти 13 млрд долларов компания получила от продаж носимых гаджетов, устройств для дома и аксессуаров (годом ранее – 10 млрд долларов). Планшеты iPad и компьютеры Mac принесли в казну 8,44 млрд долларов (годом ранее – 5,98 млрд долларов) и 8,68 млрд долларов (годом ранее – 7,16 млрд долларов) соответственно.

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Наконец, Apple заявила, что в мире уже насчитывается более 1 млрд активных смартфонов iPhone. Количество активных устройств компании в целом перешагнуло за 1,6 млрд единиц. Также производитель отметил, что в первом финансовом квартале 2021 года количество платных подписчиков выросло на 35 млн и составило более 620 млн человек. Прогноз по доходу на следующий квартал Apple не сделала.